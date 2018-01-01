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    Казначейський рахунок спорожнів до трирічного мінімуму

    Сальдо Єдиного казначейського рахунку на 1 січня 2018 року впало в десять разів.
    Про це повідомляє Finclub. Ще на 1 грудня 2017 року вхідне сальдо становило 54,104 млрд грн, але вже на 1 січня 2018 року воно значно зменшилось - до 5,099 млрд грн. Це означає, що в грудні влада витратила не тільки поточні доходи (податки, зібрані в грудні) і кошти запозичень, а й 49 млрд грн залишків казначейства. Це мінімальний рівень за
    • Сьогодні, 16:55
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    Казначейський рахунок спорожнів до трирічного мінімуму
    Казначейський рахунок спорожнів до трирічного мінімуму

    Сальдо Єдиного казначейського рахунку на 1 січня 2018 року впало в десять разів.

    Про це повідомляє Finclub.

    Ще на 1 грудня 2017 року вхідне сальдо становило 54,104 млрд грн, але вже на 1 січня 2018 року воно значно зменшилось - до 5,099 млрд грн.

    Це означає, що в грудні влада витратила не тільки поточні доходи (податки, зібрані в грудні) і кошти запозичень, а й 49 млрд грн залишків казначейства.

    Це мінімальний рівень за останні три роки. Менший показник ЄКР був ще на початку січня 2015 року - на рівні 3,008 млрд грн.

    На початку 2016 і 2017 років (за підсумками попередніх бюджетних періодів) залишок ЄКР становив 9,017 млрд грн і 14,258 млрд грн відповідно.

    податки
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