Казначейський рахунок спорожнів до трирічного мінімуму
- Сьогодні, 16:55
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Казначейський рахунок спорожнів до трирічного мінімуму
Сальдо Єдиного казначейського рахунку на 1 січня 2018 року впало в десять разів.
Про це повідомляє Finclub.
Ще на 1 грудня 2017 року вхідне сальдо становило 54,104 млрд грн, але вже на 1 січня 2018 року воно значно зменшилось - до 5,099 млрд грн.
Це означає, що в грудні влада витратила не тільки поточні доходи (податки, зібрані в грудні) і кошти запозичень, а й 49 млрд грн залишків казначейства.
Це мінімальний рівень за останні три роки. Менший показник ЄКР був ще на початку січня 2015 року - на рівні 3,008 млрд грн.
На початку 2016 і 2017 років (за підсумками попередніх бюджетних періодів) залишок ЄКР становив 9,017 млрд грн і 14,258 млрд грн відповідно.