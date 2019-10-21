«Кожен жартує, як хоче». Гончарук прокоментував скандальний номер «95 Кварталу»
Глава уряду стверджує, що іще не бачив відео з виступом «Кварталу 95»
Про це сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу.
Він уточнив, що ще не бачив відео з виступом.
«Радіти і сміятися з горя інших я не вважаю за нормальне, але я вважаю, що у світі дуже багато сатиричних команд, в яких дуже різний стиль. Тому оцінювати гумор політику або державному чиновнику — це, на мою думку, дурний тон. У нас демократична держава і кожен має право жартувати, як йому хочеться», — зазначив Гончару.
«Я думаю, що якби це була якась інша команда, а не команда «Кварталу 95», то цей гумор взагалі пройшов би непоміченим», — додав він.
За словами Гончарука, Зеленський з правоохоронцями вживає усі можливі заходи, щоб розслідувати пожежу в будинку Гонтаревої.
Відео скандального виступу 95 Кварталу і Хору Верьовки дивіться тут.
Нагадаємо, учасники «Кварталу 95» разом з Національним академічним хором імені Верьовки в останньому випуску «Вечірнього кварталу» заспівали пісню «Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала».
Актор Євгеній Кошовий назвав цей виступ «запальним фолком», а його колега Степан Казанін – «яскравою подією». Сама пісня стосувалася нещодавнього підпалу будинку колишньої голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.
Міністр культури України Володимир Бородянський вже вибачився перед Гонтаревою за хор імені Верьовки, зазначивши, що йому соромно.
Ексглава НБУ Гонтарева заявила, що «щодо цинізму «95 Кварталу» сумнівів давно нема. Але участь у цьому народного хору, це вже сором для всієї країни».
У Верховній Раді вимагають вибачень від хору Верьовки через скандальну пісню про Гонтареву.
У свою чергу український олігарх Ігор Коломойський заявив, що номер йому «дуже сподобався».
Міністр економіки Тимофій Милованов побачив небезпеку для інвестклімату України через скандальний виступ 95 кварталу і хору Верьовки.
Гендиректор і художній керівник хору імені Верьовки Зеновій Корінець прокоментував скандальний номер студії «95 Кварталу» про підпал будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої. За словами Корінця, ідея номеру належала режисерам «Кварталу». Він додав, що «в якійсь мірі піддався на вмовляння» і погодився на участь хору імені Верьовки у скандальному номері.
Наразі номер «Вечірнього кварталу», де артисти шоу разом із хором імені Верьовки заспівали пісню «Горіла хата, палала», де цинічно посміялися над спаленим будинком ексглави НБУ Валерії Гонтаревої, стрімко набирає дизлайків на Yоutube.