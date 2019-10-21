«Кожен жартує, як хоче». Гончарук прокоментував скандальний номер «95 Кварталу»

Про це сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу.

Він уточнив, що ще не бачив відео з виступом.

«Радіти і сміятися з горя інших я не вважаю за нормальне, але я вважаю, що у світі дуже багато сатиричних команд, в яких дуже різний стиль. Тому оцінювати гумор політику або державному чиновнику — це, на мою думку, дурний тон. У нас демократична держава і кожен має право жартувати, як йому хочеться», — зазначив Гончару.

«Я думаю, що якби це була якась інша команда, а не команда «Кварталу 95», то цей гумор взагалі пройшов би непоміченим», — додав він.

За словами Гончарука, Зеленський з правоохоронцями вживає усі можливі заходи, щоб розслідувати пожежу в будинку Гонтаревої.