В Україні реалізовується технологія розколу через «95 Квартал» - Ар’єв



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Народний депутат України Володимир Ар’єв прокоментував скандальний виступ «95 Кварталу»

Нардеп вважає, що саме зараз відбуваються процеси розколу суспільства, схожі на 2004 чи 2013 роки

Народний депутат України, представник команди «Європейської солідарності» Володимир Ар’єв заявив, що «гумор» колективу «Студія квартал 95» спрямований на розкол суспільства. Так нардеп прокоментував останній скандальний номер на шоу «Вечірній квартал», де Євген Кошовий виконав пісню разом з Хором Верьовки про пожежу в будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої, На думку нардепа, через висміювання суспільству намагаються нав’язати уяву про «справедливість» без моралі.

Про це Володимир Ар’єв написав на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Він також описав, якою він бачить цю технологію розколу українського суспільства через подібні «жарти».

«Сьогодні свідома частина суспільства обурились діями Кварталу – але є ті, хто аплодують цьому дійству. Адже для них Гонтарева «винна» в їхніх безголових кредитах в доларах «по 8», в жадібності до роздутих відсотків депозитів у схемних банках, що луснули. І цинічне «браво» від Коломойського підтверджує невипадковість цього глуму. Одних об’єднує справедливе обурення, бо для бруду використали символ. Зловтіха об’єднує інших – дивись як їх зробили ще раз», - написав Ар’єв.

Він саме тут наголосив, що через висміювання суспільству намагаються нав’язати уяву про «справедливість» без моралі. Адже, коли всі засоби добрі, стираються межі пристойності і людськості для вивільнення інстинктів і примітивних рефлексій.

«Знелюднити і принизити одних при одночасному піднесенні інших. Стиль кварталу якраз той: висміювання і катарсис з пафосним посилом наприкінці. Саме цю технологію використовували більшовики перед заходом в Україну в 1918-20 роках, саме ці засоби використовуються для створення внутрішнього протистояння на потрібній території. Саме тому для цього беруть не районний хор самодіяльності, а символічний, заснований гетьманом Скоропадським у 1918-ому, в один час з симфонічним оркестром і українською Академією наук, хор імені Григорія Верьовки. І ганьба, що керівництво цього символу не має сміливості сказати «ні», - йдеться у дописі депутата від «ЄС».

Ар’єв додав, що йому цілком зрозуміло, «хто саме скористається ситуаціями, коли одні не можуть не обуритись, а інші не можуть нарадітись».

«Таких історій стає все більше. Бо такі дії об’єднують людей в протилежні групи за їх переконаннями, але, в той же час, поглиблює тріщину між ними і розділяє суспільство на два табори. В нашому випадку це набуває форми, коли проросійське населення з пост-совком піднімають голову, а українські та проєвропейські громадяни відмовляються її опускати», - пояснив нардеп.

Він зауважив, що саме зараз відбуваються процеси розколу суспільства, схожі на 2004 чи 2013.

«І те, що вся історія асоціюється з президентом та його бізнес-партнером, є неприпустимою обставиною. Адже вони теж беруть участь в розколі. Справжньому, послідовно створюваному і глибокому, а не придуманому завсідниками соцмереж під гаслом «Не нагнітай!»

Ця історія повинна мати відповідні наслідки і для «жартівників», і для підспівувачів, якщо ми не хочемо, щоб інші наслідки були для країни і розкол суспільства продовжився», - резюмував Ар’єв.

Відео скандального виступу 95 Кварталу і Хору Верьовки дивіться тут.

Нагадаємо, учасники «Кварталу 95» разом з Національним академічним хором імені Верьовки в останньому випуску «Вечірнього кварталу» заспівали пісню «Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала».

Актор Євгеній Кошовий назвав цей виступ «запальним фолком», а його колега Степан Казанін – «яскравою подією». Сама пісня стосувалася нещодавнього підпалу будинку колишньої голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

Міністр культури України Володимир Бородянський вже вибачився перед Гонтаревою за хор імені Верьовки, зазначивши, що йому соромно.

Ексглава НБУ Гонтарева заявила, що «щодо цинізму «95 Кварталу» сумнівів давно нема. Але участь у цьому народного хору, це вже сором для всієї країни».

У Верховній Раді вимагають вибачень від хору Верьовки через скандальну пісню про Гонтареву.

У свою чергу український олігарх Ігор Коломойський заявив, що номер йому «дуже сподобався».

Міністр економіки Тимофій Милованов побачив небезпеку для інвестклімату України через скандальний виступ 95 кварталу і хору Верьовки.

Гендиректор і художній керівник хору імені Верьовки Зеновій Корінець прокоментував скандальний номер студії «95 Кварталу» про підпал будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої. За словами Корінця, ідея номеру належала режисерам «Кварталу». Він додав, що «в якійсь мірі піддався на вмовляння» і погодився на участь хору імені Верьовки у скандальному номері.

Наразі номер «Вечірнього кварталу», де артисти шоу разом із хором імені Верьовки заспівали пісню «Горіла хата, палала», де цинічно посміялися над спаленим будинком ексглави НБУ Валерії Гонтаревої, стрімко набирає дизлайків на Yоutube.