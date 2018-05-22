Керівник Миколаївської ОДА підписав тристоронній Меморандум про співробітництво у сфері морських перевезень

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Очільник Миколаївської ОДА Олексій Савченко

У ході зустрічі представники бізнесу висловили свою високу зацікавленість у розвитку торгівельних зв’язків з миколаївськими підприємствами

Очільник Миколаївської ОДА Олексій Савченко підписав тристоронній Меморандум про співробітництво між ОДА, стивідорною компанією «Ольвія» та бельгійсько-голландським портом «North Sea Port»

Меморандум про співробітництво між Миколаївською обласною державною адміністрацією, державним підприємством «Стивідорна компанія «Ольвія» та European public limited liability company «North Sea Port» (Королівство Бельгія/ Королівство Нідерланди) підписано у вівторок, 22 травня.

Представники бельгійських бізнесових кіл та потужних голландських компаній із взаємним візитом відвідали Миколаївську область після робочої поїздки у вересні 2017 року делегації Миколаївської області під керівництвом Олександра Кушніра, де було фахово презентовано інвестиційний потенціал Миколаївщини.

Всього до Миколаївщини завітали 19 представників бельгійських та нідерландських компаній, Надзвичайний і повноважний Посол Королівства Бельгія в Україні Люк Якобс, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Нідерланди в Україні Едуард Хукс, Другий секретар Посольства Королівства Нідерланди в Україні Джейхун Остовар.

У ході зустрічі представники бізнесу висловили свою високу зацікавленість у розвитку торгівельних зв’язків з миколаївськими підприємствами, зокрема портами і розглядають регіон як перспективний майданчик для реалізації спільних масштабних інвестиційних проектів.

Голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко акцентував, що для Миколаївщини є честю приймати одразу двох Надзвичайних і Повноважних Послів - Королівства Бельгія та Королівства Нідерланди в Україні та 19 представників бізнес-кіл.

«Така вагома делегація, Меморандум, який ми підписуємо ще раз засвідчує, що ми будуємо свій шлях до Європи. Як каже Президент України Петро Порошенко – ми стрімкими темпами повертаємося до Європейської родини, і робимо все, щоб поліпшити інвестиційний клімат та зв’язки між нашими країнами», - сказав Олексій Савченко.

Так, метою Меморандуму є об’єднання зусиль, спрямованих на розвиток ділового співробітництва та покращення інвестиційного клімату. Крім цього, він сприятиме розширенню торгівлі між країнами з використанням можливостей державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» та European public limited liability company «North Sea Port» (Королівство Бельгія/Королівство Нідерланди). Також Меморандум сприятиме взаємному просуванню кожної зі сторін на міжнародному рівні - це стосується підтримки спеціальних заходів, зокрема ділових зустрічей, семінарів, конференцій, «круглих столів», форумів. Окремо слід відзначити, що підписаний меморандум передбачає можливість створення сучасного порту європейського рівня і на реалізацію цього проекту передбачається залучити близько 1,5 мільярда інвестиций.

У планах іноземної делегації також відвідування найпотужніших підприємств морегосподарського комплексу та зустріч з представниками ділових кіл Миколаївщини.