Лукашенко вважає, що НАТО готується до захоплення заходу Білорусі

Олександр Лукашенко: Про це Захід заявляє вже у відкритому режимі

Самопроголошений президент стверджує, що для цього Альянс вже «створив військове угруповання»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив НАТО в розробці планів з «захоплення західних земель Білорусі».

За словами Лукашенка, «захоплення буде мотивуватися історичною приналежністю білоруських земель Польщі», для цього Альянс начебто вже створив військове угруповання на кордоні з Білоруссю.

«Це заявляється вже у відкритому режимі. Хіба я як президент і білоруси можуть з цим погодитися? Виявляється там, де ми сьогодні живемо, нам не належать ці землі. Ясно кому. В цьому напрямку і діють», – цитує Лукашенка БЕЛТА.

Лукашенко додав, що існують «давні плани західних країн створити санітарний пояс між ЄС і Росією».

Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів. Більшість розвинених країн Заходу та Україна не визнали офіційних результатів виборів у Білорусі та вважають Лукашенка самопроголошений президентом.

Загалом, у Білорусі проти активістів та опозиціонерів порушили понад 900 справ.

7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення.Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз.

20 листопада Україна і ще шість країн приєдналися до санкцій ЄС проти Білорусі.

В кінці 2019 року в Росії активізувалася риторика про створення Союзної держави РФ і Білорусі. Оглядачі розцінили це як початок політичного тиску на Мінськ з метою поглинання Білорусі Росією.

За даними Bloomberg, президент РФ Володимир Путін у грудні 2019 року намагався переконати Лукашенка об'єднати дві країни в єдину «наддержаву».