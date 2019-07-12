Укроборонпрому шукають іншого керівника - Абромавічус



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Уже прийняте рішення про зміну Букіна

Нового керівника Державного концерну Укроборонпром призначать протягом декількох тижнів. Про це заявив глава наглядової ради держконцерну Айварас Абромавічус в інтерв'ю виданню «Ліга.нет».

Абромавічус підкреслив, що політичне рішення про зміну керівника ДК Павла Букіна вже прийнято.

«Шукаємо йому заміну... Думаю протягом декількох тижнів (буде призначений новий керівник, - ред.)», - сказав глава наглядової ради Укроборонпрому.

Він підкреслив, що претендента на посаду наглядова рада шукає самотужки - без конкурсу.

«Разом зі мною до наглядової ради увійшли двоє людей, які мають хороше розуміння, що таке оборонний сектор і кадрового потенціалу в ньому. Це Андрій Загороднюк і Давид Арахамія. Як мій радник працює Роман Бондар - один з найвідоміших рекрутерів у цій країні. Ми разом займаємося пошуком людей на топові позиції у концерні», - розповів глава наглядової ради.

11 липня міністр економічного розвитку України в 2014-2016 роках Айварас Абромавічус був обраний головою наглядової ради Укроборонпрому.

У травні повідомлялося, що Служба безпеки України підозрює посадовців ДК «Житомирський бронетанковий завод» в розтраті коштів через закупівлю неякісних запчастин у ТОВ «Донбасінвест Груп».

Раніше президент Петро Порошенко доручив перевірити на детекторі брехні керівників Укроборонпрому.

Зазначимо, за даними журналістського розслідування програми «Наші гроші», нинішній директор Укроборонпрому Павло Букін і звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський викрали мільйони на міжнародному контракті.