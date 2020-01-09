Керівника Приватбанку хочуть звільнити через суд



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Голову правління Петра Крумханзла атакують в суді

Позивачі вимагають звільнення чинного голови правління ПриватБанку Петера Круманзла з посади

Печерський райсуд м. Києва 23 грудня відкрив провадження за позовом первинної профспілкової організації співробітників Приватбанку до цього ж банку про «оскарження бездіяльності наглядової ради» та про зобов’язання звільнити голову правління Петра Крумханзла.

Про це сьогодні повідомляє Finbalance.

Як повідомлялось ранішe, 25.11.2019 Печерський райсуд м. Києва відкрив провадження в справі №757/60654/19-ц за позовом первинної профспілкової організації співробітників Приватбанку до всіх дев’яти членів наглядової ради Приватбанку про визнання трудових контрактів недійсними.

Згідно з даними держреєстру, Первинна профспілкова організація співробітників акціонерного товариства комерційного банку ПриватБанк була зареєстровано 19 червня 2019 року в Дніпрі. Її директором значиться Максим Вячеславович Шевченко.

До слова, в МВФ заявили, що Україна має покарати колишніх власників Приватбанку. У 2016 році, після націоналізації Приватбанку, уряд докапіталізував його на 5,5 мільярда доларів коштів платників податків. Адже тоді ліквідувати Приватбанк було неможливо через його ключову роль у банківській системі.

«І тепер на часі для Української держави - повернути ці кошти. Їм можна знайти значно краще застосування: чи на охорону здоров'я, чи на дорожнє господарство чи на школи», — заявив представник МВФ.

Нагадаємо, наглядову раду Приватбанку очолює Шерон Іскі - в минулому радник Казначейства США та експерт-консультант МВФ. Серед незалежних членів наглядової ради націоналізованого банку - також Надір Шейх, Еран Кляйн, Себастіан Шьонайх-Каролат, Ольга Томаш, Роман Сульжик. Представником держави за квотою президента в наглядовій раді Приватбанку є Юлія Мецгер, за квотою Кабміну - Артем Шевальов, за квотою Верховної Ради - Сергій Олексієнко.

2 січня Господарський суд м. Києва відкрив провадження за позовами низки екс-топ-менеджерів та екс-акціонерів Приватбанку (Олександра Дубілета, Тимура Новікова, Олега Гороховського тощо) про визнання недійсними договорів про придбання акцій, які були укладені під час націоналізації банку.

Нещодавно олігарх і колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський заявив, що впевнений у тому, що йому вдасться повернути собі право власності на банк.

До слова, 26 грудня стало відомо, що НБУ здобув першу перемогу у справі Приватбанку.

Також раніше Fitch поліпшив рейтинг Приватбанку.