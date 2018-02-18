Кейт Міддлтон проігнорувала дрес-код BAFTA

Кейт пройшлася по червоній доріжці в темно-зеленій сукні від Jenny Packham

71-ту церемонію вручення нагород BAFTA вшанували своєю присутністю не тільки зірки кінематографа, а й члени королівської родини - Кейт Міддлтон і принц Вільям. Про це повідомляється в Twitter кінопремії. Головною зіркою вечора стала 36-річна Кейт Міддлтон. Герцогиня Кембриджська проігнорувала дрес-код руху Time's Up. Нагадаємо, активісти руху



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Кейт пройшлася по червоній доріжці в темно-зеленій сукні від Jenny Packham

71-ту церемонію вручення нагород BAFTA вшанували своєю присутністю не тільки зірки кінематографа, а й члени королівської родини - Кейт Міддлтон і принц Вільям.

Про це повідомляється в Twitter кінопремії.

Головною зіркою вечора стала 36-річна Кейт Міддлтон. Герцогиня Кембриджська проігнорувала дрес-код руху Time's Up. Нагадаємо, активісти руху Time's Up, який бореться з сексуальними домаганнями в шоу-бізнесі, запропонували знаменитостям вибрати чорний колір.

Вагітна дружина принца Вільяма, ймовірно, не захотіла одягати чорне. Кейт пройшлася по червоній доріжці в темно-зеленій сукні від Jenny Packham. Але в руці у неї був чорна оксамитова сумочка. Крім того, чорним був і тонкий поясок на плаття.

Свій образ Кетрін доповнила розкішним намистом і сережками з діамантів і смарагдів.

Нагадаємо, у Лондоні оголосили переможців кінопремії BAFTA.

BAFTA назвала найкращим фільмом 2017 року картину «Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі».

Найкращим британським фільмом британські кіноакадеміки також визнали стрічку «Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі».

Статуетку найкращому режисерові отримав Гільєрмо дель Торо за фільм «Форма води».

Нагороду як найкращому акторові вручили Гарі Олдмену за роль у стрічці «Темні часи», а найкращою актрисою визнано Френсіс МакДорманд - за роль у картині «Три біл-борди на кордоні Еббінга, Міссурі».