У Лондоні оголосили переможців кінопремії BAFTA

71-а церемонія вручення премій BAFTA пройшла у неділю ввечері у лондонському Альберт-холлі.

Ведучою церемонії стала 71-річна британська актриса Джоанна Ламлі.

BAFTA назвала найкращим фільмом 2017 року картину «Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі».

Найкращим британським фільмом британські кіноакадеміки також визнали стрічку «Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі».

Статуетку найкращому режисерові отримав Гільєрмо дель Торо за фільм «Форма води».

Нагороду як найкращому акторові вручили Гарі Олдмену за роль у стрічці »Темні часи», а найкращою актрисою визнано Френсіс МакДорманд - за роль у картині «Три біл-борди на кордоні Еббінга, Міссурі».

У номінації «Найкращий неангломовний фільм» BAFTA віддала перевагу південнокорейській стрічці «Служниця», знятої режисером Пак Чхан Уком.

Найкращим мультфільмом британські кіноакадеміки визнали стрічку «Коко».

Повний список переможців 71-ї кінопремії BAFTA виглядає так:

Найкращий фільм – «Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі»

Найкращий британський фільм – «Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі»

Найкращий режисер – Гільєрмо дель Торо («Форма води»)

Найкращий актор – Гарі Олдмен («Темні часи»)

«I salute my fellow nominees for your beautiful work« - Gary Oldman (@darkesthour) accepts his award for Leading Actor #EEBAFTAs pic.twitter.com/ZkVO0n67bI — BAFTA (@BAFTA) 19 лютого 2018 р.

Frances McDormand praises films that «encourage a longer and broader cultural conversation« in her #EEBAFTAs Leading Actress acceptance speech pic.twitter.com/sejswtypm4 — BAFTA (@BAFTA) 19 лютого 2018 р.

Найкраща актриса – Френсіс МакДорманд («Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі»

Найкращий актор другого плану – Сем Роквелл («Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі»)

Найкраща актриса другого плану – Еллісон Дженні («Я, Тоня»)

Найкраща зірка, що сходить – Деніел Калуя («Пастка»)

Найкращий оригінальний сценарій – Мартін МакДона («Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі»)

Найкращий адаптований сценарій – Джеймс Айворі («Назви мене своїм ім’ям»

Видатний дебют британського сценариста, режисера або продюсера – Рунгано Ніоні (режисер, сценарист), Емілі Морган (продюсер) – «Я не відьма»

Найкращий неангломовний фільм – «Служниця» (Південна Корея, режисер Пак Чхан Ук)

Найкращий анімаційний фільм – «Коко»

Найкращий короткометражний фільм - Cowboy Dave (режисери — Колін О’Тул, Джонас Мортенсен)

Найкращий анімаційний короткометражний фільм - Poles Apart (режисери Палома Баєза, Сер Ен Лоу)

Найкращий документальний фільм – «Я вам не негр» (режисер Рауль Пек)

Найкраща операторська робота – Роджер Дікінс («Той, що біжить по лезу 2049»)

Найкращий композитор – Александр Деспла («Форма води»)

Найкращий звук – «Дюнкерк»

Найкращий монтаж – «На драйві»

Найкращий грим/зачіски – «Темні часи»

Найкращий дизайн костюмів – «Примарна нитка»

Найкраща робота художника-постановника – «Форма води»

Найкращі візуальні ефекти – «Той, що біжить по лезу 2049».