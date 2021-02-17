На Вінниччині судитимуть шахраїв, які привласнили понад 2 млн гривень

Кримінальна справа розслідувалася за статтями про шахрайство і підроблення документів, печаток

Вони розповсюджували оголошення з пропозиціями легального працевлаштування за кордоном

У Вінниці правоохоронці завершили розслідування кримінального провадження щодо злочинного угруповання, яке, обіцяючи працевлаштування за кордоном, привласнювало гроші громадян.

Про це повідомляє пресслужба поліції Вінниччини.

Три жінки і двоє чоловіків розповсюджували оголошення з пропозиціями легального працевлаштування за кордоном. Шахраї обіцяли допомогу при оформленні документів для виїзду за межі країни і продавали підроблені ID-карт країн Європейського Союзу.

Від шахрайських дій спритників постраждали 69 людей з різних регіонів України. Кожен потерпілий віддав шахраям щонайменше 700 євро. Загальна сума, яку привласнили шахраї, – понад 2 млн гривень.

Кримінальна справа розслідувалася за статтями про шахрайство і підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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