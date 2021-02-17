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    На Вінниччині судитимуть шахраїв, які привласнили понад 2 млн гривень

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    Кримінальна справа розслідувалася за статтями про шахрайство і підроблення документів, печаток - На Вінниччині судитимуть шахраїв, які привласнили понад 2 млн гривень
    Кримінальна справа розслідувалася за статтями про шахрайство і підроблення документів, печаток
    фото: vn.npu.gov.ua

    Вони розповсюджували оголошення з пропозиціями легального працевлаштування за кордоном

    У Вінниці правоохоронці завершили розслідування кримінального провадження щодо злочинного угруповання, яке, обіцяючи працевлаштування за кордоном, привласнювало гроші громадян.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Вінниччини.

    Три жінки і двоє чоловіків розповсюджували оголошення з пропозиціями легального працевлаштування за кордоном. Шахраї обіцяли допомогу при оформленні документів для виїзду за межі країни і продавали підроблені ID-карт країн Європейського Союзу.

    Від шахрайських дій спритників постраждали 69 людей з різних регіонів України. Кожен потерпілий віддав шахраям щонайменше 700 євро. Загальна сума, яку привласнили шахраї, – понад 2 млн гривень.

    Кримінальна справа розслідувалася за статтями про шахрайство і підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Нагадаємо, одеські поліцейські можуть сісти на 10 років за вимагання хабарів і збут наркотиків.

    Теги: суд шахрайство Вінниччина поліція
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