Кіберполіція розслідує крадіжку біткоїнів на $5 млн

Кіберполіція викрила масштабну фішингову компанію

Кіберполіція розслідує крадіжку 700 Bitcoin на суму 5 млн доларів за допомогою фішингових сайтів. Про це повідомляє прес-служба департаменту кіберполіції Національної поліції України. «Наприкінці вересня 2017 року спільно із працівниками підрозділу Talos компанії Cisco кіберполіція почала спільне розслідування однієї із



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Крадіжка відбувалася з допомогою фішингових сайтів

Кіберполіція викрила масштабну фішингову компанію

Кіберполіція розслідує крадіжку 700 Bitcoin на суму 5 млн доларів за допомогою фішингових сайтів.

Про це повідомляє прес-служба департаменту кіберполіції Національної поліції України.

«Наприкінці вересня 2017 року спільно із працівниками підрозділу Talos компанії Cisco кіберполіція почала спільне розслідування однієї із наймасштабніших фішингових кампаній, спрямованих на користувачів криптовалюти (операція Coinhoarder»), - сказано в ньому.

Інформація надійшла від співробітників Cisco.

При аналізі було знайдено велику кількість доменів, назви яких були дуже схожі на оригінальний ресурс онлайн-сервісу віртуальних Bitcoin-гаманців: blockchain.info.

Зазначається, що «заманювання» користувачів відбувалося за допомогою рекламних кампаній Google Adwords.

При введенні ключової фрази blockchain у пошуковій системі Google з'являлося цілком легітимне на вигляд посилання.

Однак після переходу за цим посиланням користувач потрапляв на фейковий домен (типу bockchain.info).

Домен мав аналогічний оригінальному вигляд, однак інше доменне ім'я й спеціально розроблений скрипт від зловмисників.

За приблизними підрахунками кіберполіції, тільки в період з вересня по грудень 2017 року, використовуючи вищезгаданий метод, зловмисники заволоділи криптовалютою на суму 700 Bitcoin на 5 млн доларів.

Відповідно до інформації від фахівців з безпеки ресурсу blockchain.info, ця фішингова кампанія є однією із наймасштабніших за всю історію існування компанії.

У кіберполіції вважають, що ця група почала свою діяльність ще наприкінці 2014 року, і за 3 роки їх загальний дохід від злочинної діяльності може перевищувати сотні млн доларів.

Наразі правоохоронці продовжують відстежувати діяльність ще кількох груп, які займаються викраденням криптовалюти, результати розслідувань буде представлено найближчим часом.