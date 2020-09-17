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    Київ і ще три області лідирують за добовим приростом хворих на Covid-19

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    У лікарнях збільшується кількість пацієнтів із Covid-19 - Київ і ще три області лідирують за добовим приростом хворих на Covid-19
    У лікарнях збільшується кількість пацієнтів із Covid-19

    Найбільше нових хворих на коронавірус зафіксовано на Харківщині

    За минулу добу найбільша кількість нових випадків захворювання на Covid-19 зафіксована у Харківській, Тернопільській, Одеській областях та у Києві. Там понад 300 виявлених хворих. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Найбільше нових випадків Covid-19 за останню добу зафіксовано: у Харківській області – 483, (у тому числі у місті Харкові - 411), у Тернопільській області – 390, у місті Києві – 379, в Одеській області – 325, у Львівській області – 234, в Івано-Франківській області – 179», - сказав він.

    Дані з усіх регіонів:

    • Вінницька область — 5 039 випадків (63);
    • Волинська область — 6 593 випадки (89);
    • Дніпропетровська область — 3 653 випадки (114);
    • Донецька область — 2 272 випадки (92);
    • Житомирська область — 4 656 випадків (113);
    • Закарпатська область — 8 931 випадок (102);
    • Запорізька область — 2 673 випадки (82);
    • Івано-Франківська область — 11 856 випадків (179);
    • Кіровоградська область — 951 випадок (17);
    • м. Київ — 18 449 випадків (379);
    • Київська область — 7 342 випадки (135);
    • Львівська область — 17 664 випадки (234);
    • Луганська область — 689 випадків (36);
    • Миколаївська область — 2 252 випадки (81);
    • Одеська область — 10 602 випадки (325);
    • Полтавська область — 1 363 випадки (56);
    • Рівненська область — 10 797 випадків (90);
    • Сумська область — 2 724 випадки (84);
    • Тернопільська область — 10 394 випадки (390);
    • Харківська область — 13 915 випадків (483);
    • Херсонська область — 737 випадків (35);
    • Хмельницька область — 4 198 випадків (65);
    • Чернівецька область — 12 640 випадків (147);
    • Черкаська область — 2 820 випадків (81);
    • Чернігівська область — 3 034 випадки (112).

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      166244
    • Хворіють
      88931
    • Одужали
      73913
    • Померли
      3400

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 16 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3584 людей. Одужали за минулу добу – 1589 осіб (днем раніше – 1514), померли 60 –  (76).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 17 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 166244 людини.

     

    Міністерство охорони здоров'я статистика Максим Степанов епідемія коронавірус
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