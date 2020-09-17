Київ і ще три області лідирують за добовим приростом хворих на Covid-19



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У лікарнях збільшується кількість пацієнтів із Covid-19

Найбільше нових хворих на коронавірус зафіксовано на Харківщині

За минулу добу найбільша кількість нових випадків захворювання на Covid-19 зафіксована у Харківській, Тернопільській, Одеській областях та у Києві. Там понад 300 виявлених хворих. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Найбільше нових випадків Covid-19 за останню добу зафіксовано: у Харківській області – 483, (у тому числі у місті Харкові - 411), у Тернопільській області – 390, у місті Києві – 379, в Одеській області – 325, у Львівській області – 234, в Івано-Франківській області – 179», - сказав він.

Дані з усіх регіонів:

Вінницька область — 5 039 випадків (63);

Волинська область — 6 593 випадки (89);

Дніпропетровська область — 3 653 випадки (114);

Донецька область — 2 272 випадки (92);

Житомирська область — 4 656 випадків (113);

Закарпатська область — 8 931 випадок (102);

Запорізька область — 2 673 випадки (82);

Івано-Франківська область — 11 856 випадків (179);

Кіровоградська область — 951 випадок (17);

м. Київ — 18 449 випадків (379);

Київська область — 7 342 випадки (135);

Львівська область — 17 664 випадки (234);

Луганська область — 689 випадків (36);

Миколаївська область — 2 252 випадки (81);

Одеська область — 10 602 випадки (325);

Полтавська область — 1 363 випадки (56);

Рівненська область — 10 797 випадків (90);

Сумська область — 2 724 випадки (84);

Тернопільська область — 10 394 випадки (390);

Харківська область — 13 915 випадків (483);

Херсонська область — 737 випадків (35);

Хмельницька область — 4 198 випадків (65);

Чернівецька область — 12 640 випадків (147);

Черкаська область — 2 820 випадків (81);

Чернігівська область — 3 034 випадки (112).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні

Всього 166244

Хворіють 88931

Одужали 73913

Померли 3400

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Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 16 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3584 людей. Одужали за минулу добу – 1589 осіб (днем раніше – 1514), померли 60 – (76).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 17 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 166244 людини.