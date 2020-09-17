Київ і ще три області лідирують за добовим приростом хворих на Covid-19
Найбільше нових хворих на коронавірус зафіксовано на Харківщині
За минулу добу найбільша кількість нових випадків захворювання на Covid-19 зафіксована у Харківській, Тернопільській, Одеській областях та у Києві. Там понад 300 виявлених хворих. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Найбільше нових випадків Covid-19 за останню добу зафіксовано: у Харківській області – 483, (у тому числі у місті Харкові - 411), у Тернопільській області – 390, у місті Києві – 379, в Одеській області – 325, у Львівській області – 234, в Івано-Франківській області – 179», - сказав він.
Дані з усіх регіонів:
- Вінницька область — 5 039 випадків (63);
- Волинська область — 6 593 випадки (89);
- Дніпропетровська область — 3 653 випадки (114);
- Донецька область — 2 272 випадки (92);
- Житомирська область — 4 656 випадків (113);
- Закарпатська область — 8 931 випадок (102);
- Запорізька область — 2 673 випадки (82);
- Івано-Франківська область — 11 856 випадків (179);
- Кіровоградська область — 951 випадок (17);
- м. Київ — 18 449 випадків (379);
- Київська область — 7 342 випадки (135);
- Львівська область — 17 664 випадки (234);
- Луганська область — 689 випадків (36);
- Миколаївська область — 2 252 випадки (81);
- Одеська область — 10 602 випадки (325);
- Полтавська область — 1 363 випадки (56);
- Рівненська область — 10 797 випадків (90);
- Сумська область — 2 724 випадки (84);
- Тернопільська область — 10 394 випадки (390);
- Харківська область — 13 915 випадків (483);
- Херсонська область — 737 випадків (35);
- Хмельницька область — 4 198 випадків (65);
- Чернівецька область — 12 640 випадків (147);
- Черкаська область — 2 820 випадків (81);
- Чернігівська область — 3 034 випадки (112).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Всього166244
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Хворіють88931
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Одужали73913
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Померли3400
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 16 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3584 людей. Одужали за минулу добу – 1589 осіб (днем раніше – 1514), померли 60 – (76).
Загалом від початку пандемії станом на ранок 17 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 166244 людини.