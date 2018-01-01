Київ закликає Польщу відновити українські пам'ятники
- Сьогодні, 09:45
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Україна просить польську сторону незалежно від статусу пам'яток забезпечити їхній належний захист
У Польщі станом на сьогоднішній день зруйновано вісім українських пам'яток, які досі не відновлені. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, який представляє Київ в українсько-польській комісії з історичних питань, в ефірі 5 каналу.
«Ми передали польській стороні конкретний перелік восьми пам'ятників. Хочу зазначити, що два зі зруйнованих пам'ятників були легальними на території Польщі, але досі не відновлені», - сказав Розенко.
Віце-прем'єр наголосив, що Україна просить польську сторону незалежно від статусу пам'яток забезпечити їхній належний захист або відновлення в разі їхнього пошкодження або вандалізму.
За словами віце-прем'єра, в Україні 95% польських пам'ятників є нелегальними, і в разі руйнувань польських місць пам'яті Україна проводить відповідні слідчі дії.
«95% польських пам'ятників в Україні незаконно або встановлені, або неузаконена їхня правова основа. Але це не означає, що ми за них не відповідаємо, і в разі їхнього руйнування ми не здійснюємо жодних кроків. Ні, ми їх охороняємо, ми їх відновлюємо, ми проводимо розслідування, коли це стосується актів вандалізму, незважаючи на їхній статус», - сказав Розенко.
Раніше стало відомо, що у Польщі знесли пам'ятник подяки Радянській армії.
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