Київське метро відмовиться від вагонів російського виробництва

88% вагонів, що експлуатується в метро, були виготовлені в Росії

КП «Київський метрополітен» планує відмовитися від вагонів російського виробництва, повідомила виданню «Сьогодні» заступниця начальника метро Наталія Макогон.

«Поки йде війна, ми не можемо назвати точну дату повної заміни вагонів російського виробництва, але ми не можемо зараз гаяти час і не думати на перспективу», – сказала Макогон.

Міжнародна асоціація громадського транспорту, членом якої став «Київський метрополітен», може допомогти із заміною рухомого складу.

Поки що метро розгляне питання, щоб зняти з вагонів таблички російських заводів-виробників.

Наразі 726 із 821 вагона, що експлуатується в метро, були виготовлені в Росії.

135 вагонів метрополітен модернізував на Крюківському вагонобудівному заводі за рахунок Кіотського протоколу та вважає «конструктивно новими одиницями транспорту».

Київ збирається повернути оплату за проїзд у комунальному транспорті, але ціна не зміниться.

Також в Україні повертають фіксацію перевищення швидкості на дорогах. Відновить роботу система штрафних санкцій за порушення правил дорожнього руху.

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