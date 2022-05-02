Нові ціни на пальне: як АЗС відреагували на рішення Кабміну

АЗС миттєво підняли ціни на пальне на дозволені Кабміном 1,95-2 грн, а дехто і вище

Роздрібні ціни на бензин та дизпаливо підскочили рівно на дозволену урядом торговельну надбавку

Майже усі мережі АЗС підняли ціни на бензин та дизпаливо після того, як Кабінет міністрів збільшив рівень гранично дозволеної торговельної надбавки. Про це із посиланням на дані консалтингової групи А-95 пише видання enkorr.

Ціна на бензин А-92 та А-95 майже у всіх мережах виросла на дозволені 1,95 грн на одному літрі. Дизпаливо подорожчало на 2 грн, на які уряд підняв торговельну надбавку.

Середня ціна бензину А-92 по Україні нині складає 35,12 грн, А-95 – 36,13 грн. Літр дизпалива в середньому коштує на українських АЗС – 40,81 грн.

Втім, скажімо, на заправках Chipo, за інформацією групи «А-95», дизельне паливо продавали по 42,69 грн/літр. Зростання ціни дизпалива у цій мережі АЗС з 29 квітня по 2 травня склало 4,03 грн.

Нагадаємо, що у кінці квітня депутати від «Слуги народу» внесли у Верховну Раду законопроєкт про повернення акцизу на пальне та збільшення ПДВ на цей вид товару з нинішніх 7% до стандартних 20%.

Експерти тоді спрогнозували зростання ціни на бензин та дизпаливо на 10-12 грн на одному літрі.

29 квітня Кабінет міністрів України підвищив торговельну надбавку на дизпаливо та бензини на 40% для запобігання дефіциту на автозаправних станціях.

Торговельна надбавка для бензинів зросла з 4,55 грн на літрі до 6,5, а для дизпалива – з 5 до 7.