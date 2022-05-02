  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Нові ціни на пальне: як АЗС відреагували на рішення Кабміну

    АЗС миттєво підняли ціни на пальне на дозволені Кабміном 1,95-2 грн, а дехто і вище - Нові ціни на пальне: як АЗС відреагували на рішення Кабміну
    АЗС миттєво підняли ціни на пальне на дозволені Кабміном 1,95-2 грн, а дехто і вище
    фото: Pixabay

    Роздрібні ціни на бензин та дизпаливо підскочили рівно на дозволену урядом торговельну надбавку

    Майже усі мережі АЗС підняли ціни на бензин та дизпаливо після того, як Кабінет міністрів збільшив рівень гранично дозволеної торговельної надбавки. Про це із посиланням на дані консалтингової групи А-95 пише видання enkorr.

    Ціна на бензин А-92 та А-95 майже у всіх мережах виросла на дозволені 1,95 грн на одному літрі. Дизпаливо подорожчало на 2 грн, на які уряд підняв торговельну надбавку.

    Середня ціна бензину А-92 по Україні нині складає 35,12 грн, А-95 – 36,13 грн. Літр дизпалива в середньому коштує на українських АЗС – 40,81 грн.

    Втім, скажімо, на заправках Chipo, за інформацією групи «А-95», дизельне паливо продавали по 42,69 грн/літр. Зростання ціни дизпалива у цій мережі АЗС з 29 квітня по 2 травня склало 4,03 грн.

    Нагадаємо, що у кінці квітня депутати від «Слуги народу» внесли у Верховну Раду законопроєкт про повернення акцизу на пальне та збільшення ПДВ на цей вид товару з нинішніх 7% до стандартних 20%.

    Експерти тоді спрогнозували зростання ціни на бензин та дизпаливо на 10-12 грн на одному літрі.

    29 квітня Кабінет міністрів України підвищив торговельну надбавку на дизпаливо та бензини на 40% для запобігання дефіциту на автозаправних станціях.

    Торговельна надбавка для бензинів зросла з 4,55 грн на літрі до 6,5, а для дизпалива – з 5 до 7.

    Читайте також: 50 грн за літр. Україна готується до нової бензинової реальності
    Теги: економіка бензин ціни АЗС Україна дизельне пальне
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нові ціни на пальне: як АЗС відреагували на рішення Кабміну