  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Кількість затриманих на акціях проти Путіна росте: вже понад півтисячі осіб

    У Москві протестувальників під час затримань б'ють
    У російських містах на акціях протесту «Він нам не цар» станом на 16:00 сьогодні, 5 травня, затримано 587 осіб. Про це повідомляє «ОВД-Інфо». Зокрема, у Челябінську затримали 163 особи, у Москві - 161, в Якутську - 75, у Красноярську - 45. Є затримані у Кемерово, Санкт-Петербурзі, Калузі, Єкатеринбурзі, Саратові.
    • Сьогодні, 17:24
    • Розсилка
    Фото Reuters

    У Москві протестувальників під час затримань б'ють

    У російських містах на акціях протесту «Він нам не цар» станом на 16:00 сьогодні, 5 травня, затримано 587 осіб. Про це повідомляє «ОВД-Інфо».

    Зокрема, у Челябінську затримали 163 особи, у Москві - 161, в Якутську - 75, у Красноярську - 45. Є затримані у Кемерово, Санкт-Петербурзі, Калузі, Єкатеринбурзі, Саратові.

    Повідомляється, що в Москві протестувальників під час затримань б'ють. Як мінімум одна людина госпіталізована - активіст Асоціації народного опору Дмитро Карасьов.           

    Крім того, кореспондента FlashNord побили на акції протесту в Санкт-Петербурзі.

    Читайте також
    Росія арешт протест
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ