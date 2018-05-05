Кількість затриманих на акціях проти Путіна росте: вже понад півтисячі осіб
- Сьогодні, 17:24
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Фото Reuters
У Москві протестувальників під час затримань б'ють
У російських містах на акціях протесту «Він нам не цар» станом на 16:00 сьогодні, 5 травня, затримано 587 осіб. Про це повідомляє «ОВД-Інфо».
Зокрема, у Челябінську затримали 163 особи, у Москві - 161, в Якутську - 75, у Красноярську - 45. Є затримані у Кемерово, Санкт-Петербурзі, Калузі, Єкатеринбурзі, Саратові.
Повідомляється, що в Москві протестувальників під час затримань б'ють. Як мінімум одна людина госпіталізована - активіст Асоціації народного опору Дмитро Карасьов.
Крім того, кореспондента FlashNord побили на акції протесту в Санкт-Петербурзі.