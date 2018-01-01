Кім Чен Ин протестував новий тролейбус на дорогах нічного Пхеньяна

Кім Чен Ин також залишився задоволений швидкістю тролейбуса і відсутністю шуму всередині салону

Лідер КНДР Кім Чен Ин випробував новий тролейбус, проїхавши на ньому по нічному Пхеньяну. Про це повідомляє північнокорейське агентство ЦТАК. Агентство наводить слова глави держави, який заявив, що не заспокоїться, поки сам не випробує новий транспорт. Кім Чен Ин також залишився задоволений швидкістю тролейбуса і відсутністю шуму всередині



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Кім Чен Ин також залишився задоволений швидкістю тролейбуса і відсутністю шуму всередині салону

Лідер КНДР Кім Чен Ин випробував новий тролейбус, проїхавши на ньому по нічному Пхеньяну.

Про це повідомляє північнокорейське агентство ЦТАК.

Агентство наводить слова глави держави, який заявив, що не заспокоїться, поки сам не випробує новий транспорт.

Кім Чен Ин також залишився задоволений швидкістю тролейбуса і відсутністю шуму всередині салону.

Раніше північнокорейський лідер відвідав завод з виробництва цих тролейбусів, зазначає агентство.