Кінець незалежності регулюючого органу? Кабмін передав Держатомрегулювання у підпорядкування Мінекоенерго



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Фото: snrc.gov.ua

Українське ядерне товариство звернулося до прем'єрая Гончарука з листом, у якому заявляє, що це рішення Кабміну загрозливе для іміджу й економіки України

Кабінет міністрів передав Державну інспекцію ядерного регулювання в підпорядкування Міністерству енергетики та захисту навколишнього середовища. Про це свідчить постанова Кабміну №879 від 20 жовтня 2019 року.

Раніше зазначене відомство було підпорядковане Кабміну.

При цьому Українське ядерне товариство звернулося до прем'єр-міністра Олексія Гончарука з листом, у якому заявляє, що це рішення Кабміну загрозливе для іміджу й економіки України.

Крім того, це рішення порушує зобов'язання України, передбачені договором між Україною і Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР) щодо кредитування підвищення безпеки АЕС України, де зазначено, що Держатомрегулювання має залишатися незалежним регулюючим органом.

Також в Українському ядерному товаристві зазначають, що цим рішенням порушується міжнародні зобов'язання України про безпеку поводження з відпрацьованим ядерним паливом.

Автори листа просять прем'єр-міністра скасувати норму про перепідпорядкування Держатомрегулювання Мінекоенерго, наголошуючи, що «порушення вимоги про незалежність органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки може призвести прямо до крос-дефолту на 600 млн євро плюс відсоток від використання кредиту».

Як повідомлялось, у вересні Кабінет міністрів передав Державне агентство рибного господарства та Державне агентство лісових ресурсів від Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства в підпорядкування Міністерству енергетики та захисту навколишнього середовища.

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