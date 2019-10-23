Кабмін у середу розгляне перенесення робочих днів у 2020 році



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Фото: kmu.gov.ua/

На також порядку зазначено перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки та Вищої антикорупційного суду на 2019 рік

Кабінет Міністрів у середу, 23 жовтня, розгляне перенесення робочих днів у 2020 році. Про це йдеться в порядку денному засідання, розміщеному на сайті уряду.

Також буде змінено критерії визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, порядок і умови укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, а також розглянуто питання оплати праці працівників державної установи «Український інститут розвитку освіти».

Крім цього, на порядку зазначено перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки та Вищої антикорупційного суду на 2019 рік, а також обсяги освітньої субвенції з держбюджету місцевим бюджетам в 2019 році.

Кабмін також має намір розглянути проекти законів про зміни до Кримінального кодексу в частині криміналізації контрабанди товарів, про опублікування нормативно-правових актів уряду та розміщенні окремої інформації в електронному вигляді, про зміни до Бюджетного кодексу, про зміни до закону «Про судоустрій і статус суддів», а також про ратифікацію угоди в формі обміну листами між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до торговельні преференції щодо м'яса птиці і переробленого м'яса птиці.

Також на порядку вказано плани організації виконання указів і розпоряджень президента Володимира Зеленського.

Зокрема, про вихід України з угоди про заходи щодо забезпечення покращення розрахунків між господарськими організаціями держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД), про уповноваження міністра фінансів Оксани Маркарової на підписання листа про зміни до фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Уряд також розгляне низку кадрових питань.

Засідання відбудеться під головуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука, представники ЗМІ на засідання не допускаються.

За підсумками засідання на 14:00 анонсовано брифінг для медіа.

Як повідомлялось, Кабмін збільшив з 15 до 20% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства норму плати за житлово-комунальні послуги з травня 2020 року при призначенні субсидій.