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    Отримати субсидію стане ще важче? Кабмін підвищив норму витрачання доходу сім'ї на комуналку

    • Розсилка
    Отримати субсидію стане ще важче? Кабмін підвищив норму витрачання доходу сім'ї на комуналку

    Відповідні зміни наберуть чинності з травня 2020 року

    Кабінет міністрів збільшив норму плати за житлово-комунальні послуги з травня 2020 року при призначенні субсидій  з 15 до 20% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства. Про це сказано в постанові Кабміну №878 від 20 жовтня.

    Відповідні зміни внесено до постанови Кабміну №1156 від 27 липня 1998 року, яким встановлено розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг та придбання побутового палива при наданні житлової субсидії.

    Розмір обов'язкового платежу для домогосподарств, які отримують житлову субсидію, визначається як частка середньомісячного сукупного доходу домогосподарства, для розрахунку субсидії.

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    З травня 2020 року цей платіж буде розраховуватися з урахуванням базової норми плати за послуги 20% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства, а не 15%, як зараз.

    Як повідомлялось, Кабмін пропонує Верховній Раді скоротити на 7,5 млрд грн, або на 13,6%, до 47,6 млрд грн фінансування з державного бюджету пільг і житлових субсидій у 2020 році.

    Як повідомлялось, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (№2000). За ухвалення цього рішення проголосували 255 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

    Згідно з документом, доходи держбюджету передбачено у сумі 1079,5 млрд грн, в тому числі загального фонду - 962,7 млрд грн. Витрати - в сумі 1170 млрд грн.

    Відповідно до законопроєкту, зростання економіки України в наступному році має прискоритися до 3,3% ВВП з одночасним уповільненням інфляції до 6%. Мінімальну зарплату у проєкт держбюджету-2020 закладено на рівні 4723 гривень.

    Проєкт держбюджету на 2020 рік розраховано за курсом 28,2 грн/дол., оскільки макропрогноз було затверджено ще у травні.

    Проєкт держбюджету до другого читання з урахуванням нових макроекономічних показників Кабмін планує внести до Ради до 2 листопада.

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