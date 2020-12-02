Кіпрська церква проігнорувала санкції росіян через визнання ПЦУ: Нас це не турбує взагалі

РПЦ перестала згадувати Хризостома та вилучила його ім'я з диптиху після визнання ПЦУ

Предстоятель Кіпрської церкви Хризостом заявив, що такої «православності», яку просувають росіяни, він би не хотів

З такою заявою предстоятель Православної церкви Кіпру архієпископ Хризостом виступив в інтерв’ю на телеканалі РІК. Переклад слів Хризостома розмістив в Facebook архієпископ ПЦУ Євстратій Зоря.

«Те, що Російська Церква перервала євхаристійне єднання та вилучила моє ім’я зі своїх Диптихів, мене не турбує взагалі, бо такої «православності», яку просувають росіяни, я б не хотів», – зазначив предстоятель.

РПЦ викреслила зі свого диптиху Хризостома та перестала згадувати його ім'я після того, як Кіпрська церква визнала ПЦУ.

25 жовтня Синод Православної церкви Кіпру підтримав рішення архиєпископа Хризостома визнати ПЦУ. За визнання проголосували десять членів Синоду, проти – семеро. Один з незгодних єпископів, митрополит Никифор, подав у відставку.

24 жовтня Хризостом під час літургії пом'янув митрополита Київського Епіфанія як предстоятеля української автокефальної церкви, що де-факто означало визнання ПЦУ. Це рішення Хризостом ухвалив одноосібно, без розгляду на Синоді, що дало можливість РПЦ стверджувати, що це є лише приватною думкою предстоятеля.

Станом на листопад 2020 року ПЦУ визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та Православна церква Кіпру.

ПЦУ отримала Томос про автокефалію у січні 2019 року. Після цього Константинополь став вважати Православну церкву України єдиною визнаною правонаступницею Київської митрополії, яка існувала в складі Вселенського патріархату з 10 століття.

З 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.

У листопаді 2020 року патріарх Варфоломій заявив, що ієрархи РПЦ в Україні (УПЦ МП) вже не є місцевими правлячими єпископами і знаходяться в юрисдикції Вселенського патріархату через відмову від входження до складу ПЦУ.

Також митрополит Онуфрій вже не розглядається Константинополем як канонічний митрополит Київський, а лише як ієрарх, що проживає в Києві.

За словами патріарха Варфоломія, ПЦУ з січня 2019 року є єдиною канонічною автокефальною церквою на території України.