ПЦУ встановила повне церковне спілкування з Кіпрською церквою – заява Синоду

Православну церкву України визнали вже чотири автокефальні церкви

Синод Православної Церквою України зафіксував повне церковне спілкування між ПЦУ та Кіпрською церквою. Про це повідомляє прес-служба Української церкви.

Предстоятель ПЦУ Епіфаній поінформував учасників Синоду про перебіг подій, які сталися останнім часом між обома церквами: 24 жовтня Архиєпископ Хризостом ІІ під час літургії поминув ім'я митрополита Епіфанія, згодом між предстоятелями обох церков відбулася телефонна розмова.

Відтак учасники Синоду констатували, що між ПЦУ та Кіпрською православною церквою «встановлене повне церковне спілкування, як між Автокефальними Православними Церквами-Сестрами».

Кіпрська церква де-факто визнала ПЦУ 24 жовтня 2020 року. Станом на жовтень 2020 року ПЦУ визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та Православна церква Кіпру.

ПЦУ отримала Томос про автокефалію у січні 2019 року. Після цього Константинополь став вважати Православну церкву України єдиною визнаною правонаступницею Київської митрополії, яка існувала в складі Вселенського патріархату з 10 століття.

Станом на жовтень 2020 року ПЦУ визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та Православна церква Кіпру.

З 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.

У листопаді 2020 року патріарх Варфоломій заявив, що ієрархи РПЦ в Україні (УПЦ МП) вже не є місцевими правлячими єпископами і знаходяться в юрисдикції Вселенського патріархату через відмову від входження до складу ПЦУ.

Також митрополит Онуфрій вже не розглядається Константинополем як канонічний митрополит Київський, а лише як ієрарх, що проживає в Києві.

За словами патріарха Варфоломія, ПЦУ з січня 2019 року є єдиною канонічною автокефальною церквою на території України.