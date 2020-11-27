«Це вже агонія». Митрополит ПЦУ заявив про духовну шизофренію в РПЦ через українське питання

Митрополит заявив, що УПЦ МП зветься «українською православною церквою» по формі, проте не є такою по суті

За словами митрополита ПЦУ Олександра (Драбинка), в керівництва РПЦ почалася «істерія та агонія» через визнання іншими церквами Православної церкви України. Про це митрополит Олександр заявив в інтерв'ю виданню Духовний фронт України.

Митрополит констатував, що всі намагання РПЦ завадити визнанню ПЦУ з боку Православної церкви Кіпру провалилися. Зокрема, Москва намагалася внести розкол серед ієрархів цієї помісної церкви.

Драбинко нагадав, що 20 листопада РПЦ скликала свій Синод, на якому засудила «втручання греків у юрисдикцію Московського патріархату в Україні». Зокрема, у довідці, розповсюдженій перед засіданням є посилання на заяву чотирьох з 18-ти кіпрських архиреїв, які були проти визнання ПЦУ.

У довідці сказано, що «Українська Православна Церква (РПЦвУ) належить до юрисдикції Московського Патріархату, і тому дії Вселенського Патріарха щодо надання автокефалії Православній Церкві України – це втручання в юрисдикцію Московського Патріархату».

Отже, з одного боку, визнана належність УПЦ МП до юрисдикції РПЦ, а з іншого, в самій Україні російські ієрархи продовжують наполягати на тому, що вони представляють «самоврядну Українську церкву».

«Тут починається духовна шизофренія, в юрисдикційно-канонічному плані. У Києві єрархи РПЦвУ кажуть, що вони незалежні і що їх визнають як незалежну Церкву, а на Кіпрі ті, які буцімто її підтримують, називають її юрисдикцією Московського Патріархату. Це важливо для самих українців, які оманливо вважають себе незалежними від церковно-кремлівської Москви, дякуючи нинішній геббельсівській пропаганді адміністративного керівництва РПЦвУ... І агонія керівництва ОВЦЗ МП у питанні дарування автокефалії Українській церкві», – зауважує митрополит Олександр.

25 жовтня, Синод Православної церкви Кіпру підтримав рішення архиєпископа Хризостома визнати ПЦУ. За визнання проголосували десять членів Синоду, проти – семеро. Один з незгодних єпископів, митрополит Никифор, подав у відставку.

24 жовтня Хризостом під час літургії пом'янув митрополита Київського Епіфанія як предстоятеля української автокефальної церкви, що де-факто означало визнання ПЦУ. Це рішення Хризостом ухвалив одноосібно, без розгляду на Синоді, що дало можливість РПЦ стверджувати, що це є лише приватною думкою предстоятеля.

Станом на листопад 2020 року ПЦУ визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та Православна церква Кіпру.

ПЦУ отримала Томос про автокефалію у січні 2019 року. Після цього Константинополь став вважати Православну церкву України єдиною визнаною правонаступницею Київської митрополії, яка існувала в складі Вселенського патріархату з 10 століття.

З 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.

У листопаді 2020 року патріарх Варфоломій заявив, що ієрархи РПЦ в Україні (УПЦ МП) вже не є місцевими правлячими єпископами і знаходяться в юрисдикції Вселенського патріархату через відмову від входження до складу ПЦУ.

Також митрополит Онуфрій вже не розглядається Константинополем як канонічний митрополит Київський, а лише як ієрарх, що проживає в Києві.

За словами патріарха Варфоломія, ПЦУ з січня 2019 року є єдиною канонічною автокефальною церквою на території України.