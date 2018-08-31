Кирило відмовився говорити про зустріч з патріархом Варфоломієм



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Глава РПЦ Кирило

Нічого секретного не було, нічого такого, що справило б вибух у свідомості, - сказав Кирило.

Глава РПЦ Кирило відмовився розкривати журналістам деталі розмови під час його сьогоднішньої зустрічі в Стамбулі з Вселенським патріархом Варфоломієм. Про це йдеться на сайті РПЦ.

«Без узгодження з Його Святістю не хотів би розкривати вам деталі, хоча нічого секретного не було, нічого такого, що справило б вибух у свідомості», - сказав Кирило.

Він заявив, що були обговорені «всі проблеми, які стоять на порядку денному».

Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з російським патріархом Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси.

Раніше повідомлялося, що патріарх Сербської православної церкви Іриней просить не надавати Україні томос. Він надіслав Вселенському Патріарху Варфоломію листа, в якому обґрунтовує твердження, що виключно Російська церква має канонічне і історичне право на церковну організацію в Україні і застерігає Варфоломія від втручання в українські церковні питання, і одночасно в македонські та чорногорські.

З 1 по 3 вересня у Стамбулі відбудеться загальне зібрання єпископату Константинопольської Патріархії. Очікується, що на ньому обговорять питання про створення єдиної помісної української церкви.

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