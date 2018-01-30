Кіт британського МЗС опинився «під санкціями»

Чотирьохлапий працівник міністерства не справляється зі своїми обов’язками

Співробітникам МЗС Великої Британії заборонили годувати кота Палмерстона через чутки про те, що він перестав ловити мишей. Про це повідомляє видання The Telegraph. Таке повідомлення розіслали главам департаментів відомства. Це перший раз, коли постійному заступнику держсекретаря серу Саймону Макдональд довелося втрутитися в образ життя головного



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Кіт МЗС Великої Британії

Чотирьохлапий працівник міністерства не справляється зі своїми обов’язками

Співробітникам МЗС Великої Британії заборонили годувати кота Палмерстона через чутки про те, що він перестав ловити мишей. Про це повідомляє видання The Telegraph.

Таке повідомлення розіслали главам департаментів відомства. Це перший раз, коли постійному заступнику держсекретаря серу Саймону Макдональд довелося втрутитися в образ життя головного мишолова міністерства і взяти під контроль його здоров'я та вагу.

Раніше з’явились чутки про те, що головний кіт міністерства погладшав.

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Більшість співробітників відомства не вважають, що Палмерсон набрав вагу, однак вище керівництво наполягає на необхідності точного обліку калорій, споживаних котом.