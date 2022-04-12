Китай не врятує Росію, а уб’є тамтешню вугільну галузь

Головна залізнична магістраль Росії, Транссиб, не може упоратися із постачанням китайських товарів у європейську частину РФ, тому доведеться зменшувати експорт вугілля

Росія буде змушена зменшити експорт вугілля, бо не має додаткових інфраструктурних потужностей

Китай не зможе повністю замінити для Росії західний ринок. Про це в інтерв’ю «Сибір. Реалії» розповіла професор кафедри економічної та соціальної географії Росії географічного факультету МДУ Наталія Зубаревич.

За словами Зубаревич, «Китай не поглине все, що ми постачали на експорт», бо це неможливо ні щодо нафти, ні щодо газу. Крім того, експерт упевнена, що «Китай не закриє всі наші потреби щодо імпорту обладнання». Причину Зубаревич бачить у тому, що далеко не все обладнання, яке використовується в Росії, може виробляти Китай.

Зокрема, найкраще обладнання для нафтогазової галузі виготовляється у Європі та інших країнах першого світу, а Китай не здатен його виготовляти.

Крім того, зазначила Наталія Зубаревич, переорієнтація на Китай загрожує і вугільній промисловості Росії. Справа в тому, що вугілля з Кузбасу експортувалося в основному в Азію Транссибірською магістраллю. Але тепер РФ доведеться возити Транссибом контейнери з китайськими товарами для наповнення власного ринку, зокрема, європейської частини країни, куди раніше постачали товари з Європи.

Це завантажить Транссибірську магістраль, та, наголосила професор МДУ, «коли Транссиб перевантажений, є єдиний спосіб розв'язання задачі – скоротити перевезення вугілля». Тож, аби не допустити дефіциту товарів в європейській частині Росії, Кремлю доведеться зменшувати експорт вугілля в Азію. «Це означає, що всі вуглевидобувні регіони Сибіру та Далекого Сходу – а вони значною мірою, відсотків на 30, як мінімум, працювали на експорт – більше не зможуть вивозити такі обсяги», – резюмувала Наталія Зубаревич.

Нагадаємо, професор МДУ Наталія Зубаревич також заявила, що нафтогазова галузь Росії без західних компаній та технологій, якими вони насичували російський ринок, почне зупинятися. Зокрема, серйозно постраждає найбільше в Росії Сахалінське родовище, де ключовий проєкт «Сахалін-3» так і не буде реалізований.