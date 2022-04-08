Японія скоротить імпорт російського вугілля

У 2021 році Японія отримувала з Росії 13% від загального обсягу імпортного вугілля

Японія поступово скорочуватиме імпорт російського вугілля, а також оголосить про нові санкції проти країни-агресорки, повідомляє CNN.

Зокрема, про скорочення імпорту російського вугілля повідомив міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Коіті Хагіуда.

Міністр заявив, що Японія прагне зламати свою залежність від російської продукції. Однак, терміни скорочення імпорту та інші деталі наразі не розголошують.

Відомо, що у 2021 році Японія отримувала з Росії 13% від загального обсягу імпортного вугілля.

Відомо також, що 8 квітня, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосить про нові санкції проти Росії через воєнні злочини, скоєні окупантами проти мирних жителів в Україні.

Початок пресконференції, на якій буде оголошено про нові санкції, заплановано після 18:00 (12:00 за київським часом).

Попередньо в Японії відреагували на звірства, які російські окупанти вчиняли з українцями на території Київщини. В уряді країни сказали, що шоковані російськими злочинами в Україні.

Також Японія виділила $100 млн для допомоги українським біженцям.