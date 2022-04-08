  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Японія скоротить імпорт російського вугілля

    Токіо готує нові санкції щодо Москви - Японія скоротить імпорт російського вугілля
    Токіо готує нові санкції щодо Москви
    фото: Reuters

    У 2021 році Японія отримувала з Росії 13% від загального обсягу імпортного вугілля

    Японія поступово скорочуватиме імпорт російського вугілля, а також оголосить про нові санкції проти країни-агресорки, повідомляє CNN.

    Зокрема, про скорочення імпорту російського вугілля повідомив міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Коіті Хагіуда.

    Міністр заявив, що Японія прагне зламати свою залежність від російської продукції. Однак, терміни скорочення імпорту та інші деталі наразі не розголошують.

    Відомо, що у 2021 році Японія отримувала з Росії 13% від загального обсягу імпортного вугілля.

    Відомо також, що 8 квітня, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосить про нові санкції проти Росії через воєнні злочини, скоєні окупантами проти мирних жителів в Україні.

    Початок пресконференції, на якій буде оголошено про нові санкції, заплановано після 18:00 (12:00 за київським часом).

    Попередньо в Японії відреагували на звірства, які російські окупанти вчиняли з українцями на території Київщини. В уряді країни сказали, що шоковані російськими злочинами в Україні.

    Також Японія виділила $100 млн для допомоги українським біженцям.

    Теги: росія окупанти Японія санкції вугілля війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Японія скоротить імпорт російського вугілля