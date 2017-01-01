Китай розробляє новий спосіб виявлення стелс-бомбардувальників

Китайці планують масове розгортання відповідних супутників в 2030 році

У КНР ведуться роботи з розробки нового типу супутника-шпигуна, який матиме можливість виявляти стелс-літаки. Даний супутник буде визначати відповідно об’єкти на основі виявлення незначної кількості світла, яка відбивається від літака, і взаємодію об’єкта зі світловим спектром навколишнього середовища. В основі нової технології



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Супутник-шпигун

Китайці планують масове розгортання відповідних супутників в 2030 році

У КНР ведуться роботи з розробки нового типу супутника-шпигуна, який матиме можливість виявляти стелс-літаки. Даний супутник буде визначати відповідно об’єкти на основі виявлення незначної кількості світла, яка відбивається від літака, і взаємодію об’єкта зі світловим спектром навколишнього середовища. В основі нової технології квантумний сенсор, який зможе виявляти американські стелс-бомбардувальники, які зазвичай діють вночі. Про це пише гонконгське видання The South China Morning Post.

Вперше можливість такого способу виявлення стелс-літаків була продемонстрована в 2011 році китайськими вченими, а в 2014 році американськими.

Китайські вчені планують завершити початкові розробки до 2020 року, почати тестування в космосі в 2025 році, а до 2030 року розгорнути відповідне угруповання супутників.

Американський стелс-бомбардувальник В-2 зазвичай працює вночі для того, щоб попередити виявлення оптичними камерами високого дозволу супутників-шпигунів. Окрім того, літак має спеціальне покриття, яке дозволяє поглинати мікрохвилі окремих радарів, які базуються на орбіті. Також літаки В-2 мають технології для уникнення інфрачервоних сенсорів супутників-шпигунів.

Стратегічний стел-бомбардувальник США наступного покоління В-21 Raider, який має з’явитися в 2025 році, працюватиме на подібних принципах.