Китайці під Києвом нелегально обробляли землю і збирали врожай



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Наразі порушники доставлені до Державної міграційної служби України

Громадянин Китайської Народної Республіки прибув до України та почав вирощувати сільськогосподарські культури

Під час оперативно-профілактичного відпрацювання Бориспільського району поліцейські виявили іноземців, які незаконно перебували на території держави. Мігранти займалися вирощуванням сільськогосподарських культур. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

«Поліцейські спільно зі співробітниками Державної міграційної служби України та Державної служби України з питань праці виявили 13 нелегальних мігрантів. Іноземці незаконно перебували на території держави, адже дозволи на перебування в Україні були протерміновані», – розповідає Ігор Нирка, заступник начальника управління Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції.

Так, встановлено, що близько року тому громадянин Китайської Народної Республіки прибув до України та почав вирощувати сільськогосподарські культури.

З цією метою він на Київщині орендував 10 гектарів землі сільськогосподарського призначення.

«На орендованій території іноземець побудував «житло» для робітників, які вирощували та збирали урожай. До роботи залучав своїх співвітчизників, які жили в жахливих умовах», – підкреслив Ігор Нирка.

На всіх нелегалів складено адмінпротоколи за ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) кодексу України про адміністративні правопорушення.

«Крім того, адмінпротокол складено на організатора «підприємства» – за ст. 204 (Порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрації іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів) КУпАП», – додали правоохоронці.

Найближчим часом порушників міграційного законодавства депортують.

Нагадаємо, що на Черкащині прокурор і поліцейський «кришували» гральний бізнес.