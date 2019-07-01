На Вінниччині двоє італійців намагалися нелегально перетнути кордон України



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Прикордонники у Вінницькій області затримали двох іноземців

На Вінниччині затримала двох італійців, які намагалися перетнути державний кордон поза пунктами пропуску. Після зв'язування обставин чоловіків депортували.

Про це повідомляють у Могилів-Подільському прикордонному загоні.

«Двох чоловіків, які виявилися громадянами Італії, прикордонники затримали увечері 30 червня. Як стало відомо, італійці перетнули кордон України з невизнаним Придністров’ям ще на початку червня у міжнародному пункті пропуску «Болган-Хрустова». Однак назад вирішили повернутися, в обхід», - йдеться у повідомленні.

Після з’ясування обставин правопорушення стосовно іноземців прийняли рішення про їх примусову депортацію за межі території України та заборону в’їзду до нашої країни терміном на три роки.

Джерело: Vinbazar