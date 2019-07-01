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    На Вінниччині двоє італійців намагалися нелегально перетнути кордон України

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    На Вінниччині двоє італійців намагалися нелегально перетнути кордон України

    Прикордонники у Вінницькій області затримали двох іноземців

    На Вінниччині затримала двох італійців, які намагалися перетнути державний кордон поза пунктами пропуску. Після зв'язування обставин чоловіків депортували.   

    Про це повідомляють у Могилів-Подільському прикордонному загоні. 

    «Двох чоловіків, які виявилися громадянами Італії,  прикордонники затримали увечері 30 червня. Як стало відомо, італійці перетнули кордон України з невизнаним Придністров’ям ще на початку червня у міжнародному пункті пропуску «Болган-Хрустова». Однак назад вирішили повернутися, в обхід», - йдеться у повідомленні. 

    Після з’ясування  обставин правопорушення стосовно іноземців прийняли рішення про їх примусову депортацію за межі території України та заборону в’їзду до нашої країни терміном на три роки.

    Джерело: Vinbazar

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