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    Здоров'я

    На Харківщині нелегально виробляли тести на коронавірус

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    На Харківщині нелегально виробляли тести на коронавірус - На Харківщині нелегально виробляли тести на коронавірус
    На Харківщині нелегально виробляли тести на коронавірус

    Під час обшуків вилучено 200 тисяч підроблених наборів.

    В Харківській області викрили підпільний цех з виробництва нелегальних тест-систем для коронавірусу. 

    Про це повідомляє пресслужба Державної фіскальної служби.

    Повідомляється, що нелегальні набори для тестування після виготовлення постачалися через підставних фізичних осіб у лікарні.

    «Зазначена група осіб, з метою приховування злочинної діяльності і введення покупців в оману, у супровідних документах на продукцію відзначали інші (легальні) місця її виготовлення», – повідомили в ДФС.

    Згідно з попереднім висновком фахівців держслужби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, виробництво виконувалося з грубими порушеннями правил і норм виготовлення.

    «На підставі ухвали суду проведено обшук за місцем незаконного виготовлення та зберігання продукції в результаті чого, виявлено та вилучено 200 тисяч одиниць готових наборів для тестування а також сировину для виробництва біля 400 тисяч засобів для тестування на суму близько 12 мільйонів гривень», – додали в фіскальній службі.

    Слідство триває. Вживаються заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до організації незаконного бізнесу

    обшук ДФС Харківщина коронавірус
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