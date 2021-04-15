Китайська вакцина CoronaVac затримується. «Лекхім» має сплатити 38 млн грн штрафу та пені

За кожен день прострочення поставки вакцини «Лекхіму» нараховується пеня в розмірі 252 тис.грн

Державне підприємство «Медичні закупівлі» продовжує нараховувати пеню ПрАТ «Лекхім», яке не виконало умови договору про постачання першої партії вакцини CoronaVac у кількості 700 тисяч флаконів у строк. Крім того, «Лекхіму» загрожує чималий штраф. Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на відповідь ДП «Медичні закупівлі».

У листі держпідприємства зазначається, що «Лекхім» мав поставити в Україну 700 тисяч флаконів китайської вакцини CoronaVac в строк не пізніше 30 днів із дня реєстрації вакцини в одній із визначених країн. Оскільки 4 лютого вакцина була зареєстрована в Китаї, постачання першої партії вакцини в Україну мало відбутись до 6 березня.

Фактично вакцина надійшла на склади «Медичних закупівель» 10 квітня, і в кількості 200 тисяч флаконів, що є значно меншим за обсяг очікуваної першої партії згідно умов договору.

«Поставка зазначеної кількості флаконів не звільняє постачальника від обов’язку сплати пені та штрафу, застосованих до постачальника з огляду на недотримання строків поставки продукції, передбачених договором. ДП «Медичні закупівлі» продовжує нарахування пені за кожен день такої прострочки, починаючи з 06.03.2021», – повідомили на держпідприємстві.

Нагадаємо, за кожен день прострочення «Лекхім» зобов’язаний сплатити 0,1% від ціни продукції, а також 7% за прострочення постачання вакцини в понад 30 днів.

За підрахунками StateWatch розмір пені станом на 14 квітня складає 13,7 мільйона гривень. У свою чергу, штраф складає 24,7 мільйона гривень. Загалом «Лекхім» має сплатити ДП «Медичні закупівлі» 38,4 мільйона гривень.

Наразі, за кожен день прострочення поставки вакцини «Лекхіму» нараховується пеня в розмірі 252 тисячі гривень.

Нагадаємо, 30 грудня 2020 року Україна заплатила за майбутню поставку 1,9 млн доз китайської вакцини від COVID-19 CoronaVac аванс 964,3 млн грн за договором між ДП «Медичні закупівлі» та приватною компанією «Лекхім».

Як повідомила «Главкому» гендиректорка директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності МОЗ Ірина Руденко у відповіді на запит, Міністерство охорони здоров’я розподілило між областями 200 тис. доз китайської вакцини CoronaVac для щеплення від Covid-19. Найбільше вакцини отримали місто Київ (69640 доз) і Київська область (11600).