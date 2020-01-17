Кива знову відзначився: розглядав у Раді фото оголених жінок (відео)



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Поки голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав голосувати, Ілля Кива милувався оголеною красунею

Народного депутата від «Опозиційної платформи — За життя» Іллю Киву, котрий у жовтні під час засідання Ради роздивлявся фото красуні-моделі та пестив себе, знову підловили на гарячому.

Цього разу політик на телефоні переглядав голі фото якоїсь пані.

Йому їх надіслали через WhatsApp. Відео, зняте журналістом Олексієм Липовецьким, наводить TK Media.

Поки голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав голосувати, Ілля Кива милувався оголеною красунею.

Зазначимо, на те, щоби зацінити «нюдси», Кива витратив лише кілька секунд оплаченого податками виборців робочого часу.

Раніше Кива став зіркою популярного сайту для дорослих Pornhub. Нардеп пестив себе в залі Верховної Ради. Його поведінка у парламенті надихнула Уляну Супрун на великий пост про мастурбацію.

Також Кива відзначився тим, що пообіцяв відрізати голову чоловіку, який дорікнув йому охороною та джипом.