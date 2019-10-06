Український нардеп став зіркою міжнародного порносайту



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Скіншот сторінки з популярного сайту Pornhub

Кива потрапив під пильну увагу фотокамер

В мережі опублікували скіншот сторінки з популярного сайту для дорослих Pornhub на якому нардеп Кива пестить себе в залі Верховної ради.

Відео з українського парламенту тепер розміщено на транснаціональному порносайті у категоріях: «HD Порно», «Зрелые», «Кончают», «Любительское», «Мастурбация», «Мускулистые Мужчины», «Парни (соло)», «Реальный секс».

Журналіст Всеволод Філімоненко записав на відео, як Кива після гарячої листування з моделлю, став активно натирати штани в районі ширінки. Потім він підняв штанини і підтягнув шкарпетки.

Нагадаємо, Народний депутат Ілля Кива пестив себе в залі Верховної ради.

Поведінка депутата Киви у парламенті надихнула Уляну Супрун на великий пост про мастурбацію.