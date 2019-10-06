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    Культура

    Український нардеп став зіркою міжнародного порносайту

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    Український нардеп став зіркою міжнародного порносайту
    Скіншот сторінки з популярного сайту Pornhub

    Кива потрапив під пильну увагу фотокамер

    В мережі опублікували скіншот сторінки з популярного сайту для дорослих Pornhub на якому нардеп Кива пестить себе в залі Верховної ради.

    Відео з українського парламенту тепер розміщено на транснаціональному порносайті у категоріях: «HD Порно», «Зрелые», «Кончают», «Любительское», «Мастурбация», «Мускулистые Мужчины», «Парни (соло)», «Реальный секс».

    Журналіст Всеволод Філімоненко записав на відео, як Кива після гарячої листування з моделлю, став активно натирати штани в районі ширінки. Потім він підняв штанини і підтягнув шкарпетки.

    Нагадаємо, Народний депутат Ілля Кива пестив себе в залі Верховної ради.

    Поведінка депутата Киви у парламенті надихнула Уляну Супрун на великий пост про мастурбацію.

    депутат Ілля Кива порно секс
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