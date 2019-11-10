Кива вважає жінок трансформерами: набридли «деформовані кілограми пластмаси в ліжку»



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Ілля Кива вважає жінок трансформерами

Кива зазначив, що українські жінки стають штучними у погоні за красою

Депутат Медведчука Ілля Кива заявив, що жінки стають «штучними».

Про це він написав у соцмережі.

Кива зазначив, що українські жінки стають штучними у погоні за красою.

Він розповів, хто насправді йому подобаються.

На думку політика, нові стандарти краси нав'язані для заробляння грошей. Ківа вважає жінок трансформерами:

«Подивившись на своїх знайомих, я подумав, що в них є, а що вони впровадили в себе і наліпили на себе, вважаючи, що це має залучати чоловіків і що це, як мінімум, сексуально. Почнемо:

1) педикюр і манікюр - акрилові нігті (накладена пластмаса на нігті) 90% таких;

2) живіт - ліпосакція 20-25% таких;

3) груди-маммопластика (деформація грудей шляхом впровадження в неї сторонніх предметів) 70% таких;

4) губи - ін'єкції для збільшення об'єму (опухлі роти) 80%;

5) ніс - ринопластика (хірургічна корекція носа) 25-30% таких;

6) очі - лінзи 25-30% таких;

7) вії - наклеєні або нарощені 80% таких;

8) волосся - нафарбоване (вставні кучері від інших жінок) 60% таких;

9) десятки дрібних косметичних і хірургічних втручань у жіноче тіло.

Відсотки - особиста статистика», - написав Кива.

Кива запитав у соцмережі куди поділася «чиста, природна краса наших жінок».

«І в мене питання: але народжувати вони нам будуть дітей, схожих на них до пластичних змін? Часто прошу показати першу фотографію в паспорті. І якщо чесно, якось набридли ці деформовані кілограми пластмаси та хімічних продуктів в ліжку», - зазначив Ілля Кива.

Нагадаємо, у Верховній Раді днями стався скандал. Кореспондент сфотографував в сесійній залі Верховної Ради листування депутата від «Слуги народу» Богдана Яременка в чатах знайомств.

Парламентар поспілкувався з однією з дівчат, яка запропонувала йому своїх сексуальні послуги за матеріальну винагороду. Дівчина описала умови надання інтимних послуг і вказала, що година її послуг коштує 100 доларів.

Спочатку Яременко заявив, що все це було лише «провокацією». Втім, йому ніхто не повірив та у середу ввечері він написав інший пост у соцмережах, де вибачився перед дружиною, дітьми і Зеленським.

Згодом стало відомо, що український пранкер, відомий під ніком Джокер, деякий час листувався з нардепом від «Слуги народу» Богданом Яременком під виглядом генпрокурора Руслана Рябошапки та змусив його вибачитися за сексскандал, в який він потрапив напередодні.

Кива посміявся над сексскандалом, у який потрапив Яременко.

До слова, раніше сам Кива став зіркою популярного сайту для дорослих Pornhub. Нардеп пестив себе в залі Верховної Ради. Його поведінка у парламенті надихнула Уляну Супрун на великий пост про мастурбацію.