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    Кива вважає жінок трансформерами: набридли «деформовані кілограми пластмаси в ліжку»

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    Ілля Кива вважає жінок трансформерами - Кива вважає жінок трансформерами: набридли «деформовані кілограми пластмаси в ліжку»
    Ілля Кива вважає жінок трансформерами

    Кива зазначив, що українські жінки стають штучними у погоні за красою

    Депутат Медведчука Ілля Кива заявив, що жінки стають «штучними».

    Про це він написав у соцмережі.

    Кива зазначив, що українські жінки стають штучними у погоні за красою.

    Він розповів, хто насправді йому подобаються.

    На думку політика, нові стандарти краси нав'язані для заробляння грошей. Ківа вважає жінок трансформерами:

    «Подивившись на своїх знайомих, я подумав, що в них є, а що вони впровадили в себе і наліпили на себе, вважаючи, що це має залучати чоловіків і що це, як мінімум, сексуально. Почнемо:
    1) педикюр і манікюр - акрилові нігті (накладена пластмаса на нігті) 90% таких;
    2) живіт - ліпосакція 20-25% таких;
    3) груди-маммопластика (деформація грудей шляхом впровадження в неї сторонніх предметів) 70% таких;
    4) губи - ін'єкції для збільшення об'єму (опухлі роти) 80%;
    5) ніс - ринопластика (хірургічна корекція носа) 25-30% таких;
    6) очі - лінзи 25-30% таких;
    7) вії - наклеєні або нарощені 80% таких;
    8) волосся - нафарбоване (вставні кучері від інших жінок) 60% таких;
    9) десятки дрібних косметичних і хірургічних втручань у жіноче тіло.
    Відсотки - особиста статистика», - написав Кива.

    Кива запитав у соцмережі куди поділася «чиста, природна краса наших жінок».

    «І в мене питання: але народжувати вони нам будуть дітей, схожих на них до пластичних змін? Часто прошу показати першу фотографію в паспорті. І якщо чесно, якось набридли ці деформовані кілограми пластмаси та хімічних продуктів в ліжку», - зазначив Ілля Кива. 

    Нагадаємо, у Верховній Раді днями стався скандал. Кореспондент сфотографував в сесійній залі Верховної Ради листування депутата від «Слуги народу» Богдана Яременка в чатах знайомств.

    Парламентар поспілкувався з однією з дівчат, яка запропонувала йому своїх сексуальні послуги за матеріальну винагороду. Дівчина описала умови надання інтимних послуг і вказала, що година її послуг коштує 100 доларів. 

    Спочатку Яременко заявив, що все це було лише «провокацією». Втім, йому ніхто не повірив та у середу ввечері він написав інший пост у соцмережах, де вибачився перед дружиною, дітьми і Зеленським. 

    Згодом стало відомо, що український пранкер, відомий під ніком Джокер, деякий час листувався з нардепом від «Слуги народу» Богданом Яременком під виглядом генпрокурора Руслана Рябошапки та змусив його вибачитися за сексскандал, в який він потрапив напередодні.

    Кива посміявся над сексскандалом, у який потрапив Яременко.

    До слова, раніше сам Кива став зіркою популярного сайту для дорослих Pornhub. Нардеп пестив себе в залі Верховної Ради. Його поведінка у парламенті надихнула Уляну Супрун на великий пост про мастурбацію.

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