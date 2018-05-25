Кличко написав звернення до Путіна з вимогою звільнити Сенцова

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Фото: прес-служба партії УДАР

Звернення мера Києва вже підписали ряд відомих спортсменів та зірок світового футболу

Мер Києва Віталій Кличко збирає підписи відомих спортсменів та зірок світового футболу під зверненням з вимогою негайно звільнити українського письменника та режисера Олега Сенцова.

Про це повідомляє прес-служба партії УДАР.

«Я, мер Києва, в минулому вічний чемпіон світу з боксу, Віталій Кличко разом з багатьма небайдужими громадянами, всесвітньо відомими спортсменами та зірками світового футболу звертаюся до президента Російської Федерації негайно звільнити українського письменника та режисера Олега Сенцова. Також звертаюся до світової спільноти, демократичних інституцій активізувати зусилля щодо звільнення незаконно ув'язненого Сенцова», - йдеться у зверненні.

У листі зазначається, що ув’язнення Сенцова - це один із найбільш кричущих прикладів порушення прав людини. «Обурливо, що талановитого митця, який мав мужність висловити свою громадянську позицію, тримають у в’язниці за сфабрикованою справою. Здоров’я Олега стрімко погіршується. І, якщо він залишиться за ґратами, ми можемо не встигнути, станеться трагедія», - наголошується у зверненні.

Зазначається, що частину підписів Кличко зібрав під час Турніру чемпіонів УЄФА, який відбувся в рамках фіналу Ліги чемпіонів на Хрещатику.

Лист Кличка вже підписали екс-гравець збірної України з футболу Євген Левченко, Амбасадор Ліги чемпіонів УЄФА Ія Андрущак, головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, англійський футбольний фрістайлер Біллі Вінгров, гравець збірної Ямайки з футболу Джеремі Лінч, екс-гравець збірної Франції та клубів «Олімпік» Марсель, «Мілан», «Челсі» Марсель Десаї, англійський футболіст Стен Коллімор, португальський футболіст Жозе Бозінгва, легендарний український боксер Володимир Кличко та інші спортсмени.

В УДАРі повідомили, що звернення відкрите для підписів.

Нагадаємо, раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.