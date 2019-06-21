Штаб Зеленського виявив клонів «Слуги народу» щонайменше у 10 округах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Главком

У Зеленського стверджують, що вже розробили декілька варіантів протидії технології клонів, якими можна буде скористатися після реєстрації кандидатів, коли партія стане суб’єктом виборчого процесу

Юристи партії «Слуга народу» самотужки налаштовані боротись з клонами. От як у прес-службі прокоментували «Главкому» цю проблему: «Назва і символіка політичної партії «Слуга народу» були зареєстровані відповідно до закону «Про політичні партії в Україні». Тож використання символіки іншими партіями та суб’єктами виборчого процесу є незаконним. Попри це подібну технологію із застосуванням клонів «Слуги народу» штаб виявив щонайменше у 10 округах. Назва партії широковідома у суспільстві і цим хочуть скористатись недобросовісні кандидати».

У «Слузі народу» визнали безпорадність Центральної виборчої комісії в цьому питанні, бо ЦВК не має повноважень для перевірки місця роботи кандидатів.

У Зеленського стверджують, що вже розробили декілька варіантів протидії технології клонів, якими можна буде скористатися після реєстрації кандидатів, коли партія стане суб’єктом виборчого процесу.

Сьогодні, 21 червня, Комітет виборців України розповсюдив повідомлення про масові факти реєстрації кандидатів-клонів партії «Слуга народу» в одномандатних округах. Такі особи балотуються як самовисуванці, але при цьому в основних відомостях про себе зазначають, що вони є представниками громадських організацій, благодійних фондів, приватних підприємств із назвою «Слуга народу».

В ОВО №37 (Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг) зареєстровано відразу 5 кандидатів-самовисуванців, які використовують бренд «Слуги народу». Це Грижук В. В. (Громадський рух «Слуга Народу»), Кравченко А. В. (Громадська організація «Громадський рух «Слуга Народу»), Приходько П. О. (ПП «ЗЕ! Слуга Народу»), Рябовол О. О. (Громадська організація «Слуга для народу»), Товкун А. В. (приватне підприємство «ЗЕ! Слуга народа»). При цьому усі п’ятеро – безпартійні.

В ОВО №146 (Полтавська область) зареєстровано трьох кандидатів-самовисуванців, які використовують бренд «Слуги народу». Це Дедюрін В. М. (представляє приватне підприємство «Слуга народа»), Дроздова І. В. (приватне підприємство «ЗЕ! Слуга народу!»), Кузьмін К. В. (приватне підприємство «Слуга народа!»). Усі троє офіційно є безпартійними.

Така ж ситуація в ОВО №94 (Київська область), де три різні особи вказують, що пов’язані із брендом «Слуги народу». Це Дубинський В. В. («ПП «Слуга народу»), Дубинський М. М. («ПП «Слуга народу»), Новосельцев Ж. В. (громадська організація «Слуга народу»). Усі безпартійні.

В ОВО №95 (Київська область) зареєстровано кандидата Горобець Д. І., який балотується шляхом самовисування, але при цьому у відомостях щодо кандидата зазначено, що він представляє благодійну організацію «Слуга народу».

В ОВО №137 (Одеська область) балотується шляхом самовисування Маланін О. Ю., який представляє благодійний фонд «Слуга народу».

Подібні спекуляції здатні ввести виборців в оману, оскільки громадяни можуть не розрізняти кандидатів, висунутих партією «Слуга народу» та кандидатів-самовисуванців, які вказують в автобіографіях, що вони є представниками громадських організацій, благодійних фондів, приватних підприємств із такою ж назвою.

Це також може призвести до частих помилок громадян під час заповнення виборчих бюлетенів. Відповідно до ч. 4 ст. 80 Закону «Про вибори народних депутатів України» у виборчому бюлетені для голосування в ОВО зазначаються в алфавітному порядку прізвища, власні імена та по батькові зареєстрованих у цьому окрузі кандидатів у депутати з відомостями про рік народження, освіту, посаду (заняття), місце роботи, місце проживання, партійність, а також суб'єкт висування кожного кандидата.