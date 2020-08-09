Кличко просить Раду врегулювати рух електротранспорту в місті



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Віталій Кличко просить парламентарів врегулювати рух електротранспорту в місті Фото: Мінфін

Мер Києва столиці закликав парламентарів ухвалити правила руху для електротранспорту в місті

Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до депутатів Верховної Ради і закликав їх розробити та внести на одному з найближчих засідань зміни до законодавства про дорожній рух. І визначити, як, де і за якими правилами можуть їздити електросамокати в містах. Про це Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Резонанс викликала моя заява щодо дій компанії Bolt, яка без погодження з містом розмістила пункти прокату електросамокатів у столиці. Я хочу ще раз пояснити свою позицію і ситуацію. В нашому місті мешкає понад 3 млн людей. І їх взаємовідносини в суспільстві, господарча та підприємницька діяльність прописані в законах і правових актах. І один із обов’язків місцевої влади – слідкувати за дотриманням таких правил», - наголосив Кличко.

Він зазначив, рух такого виду «транспорту», як електросамокати, не врегульований чинним законодавством України.

«Тому питання: де саме мають їздити такі засоби пересування – по дорозі, тротуарах, велосипедних доріжках? За якими правилами: швидкість, світлові позначення, з якого віку «водія»? Адже йдеться про безпеку руху, про здоров’я і життя всіх його учасників – тих, хто на самокатах, автомобілістів, велосипедистів, мотоциклістів, пішоходів», - сказав Кличко.

За його словами, дати відповіді і врегулювати всі ці питання має законодавство України про дорожній рух. «Я офіційно звертаюся до депутатів Верховної Ради розробити та внести на одному з найближчих засідань зміни до законодавства про дорожній рух. І визначити, як, де і за якими правилами можуть їздити електросамокати в містах», - зазначив Кличко.

Як повідомляв «Главком», вимоги до власників електробайків, гіроскутерів, моноколіс, сегвеїв, гіробордів будуть зафіксовані на законодавчому рівні.

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