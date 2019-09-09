Клих перебуває у лікарні, а не у реанімації, – Омбудсмен



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Звільнений політв'язень Станіслав Клих Фото: Громадське

Людмила Денисова: Станіслав Клих перебуває у лікарні, як і всі інші звільнені політв'язні

Звільнений політв'язень Станіслав Клих у лікарні, проте він не перебуває у реанімації. Про це у коментарі повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Клих перебуває в лікарні, як і всі інші, ніякої реанімації немає. Безумовно, зараз його обстежують, надають необхідну допомогу. Йому потрібна підтримка і час, щоб одужати», - сказала вона.

Раніше повідомлялось, що Клиха відвезли у реанімаційне відділення лікарні «Феофанія».

Інший звільнений політв'язень Микола Карпюк повідомляв, що Клих перебуває у важкому психологічному стані.

Нагадаємо, 22 серпня прокурор і Єжов уклали угоду. За угодою Єжов беззастережно визнав свою провину за ст. 28 ч. 2, 111 ч. 1 Кримінального кодексу України (злочин, скоєний групою осіб, державна зрада).

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.