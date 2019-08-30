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    Обмін ув’язненими між Україною і РФ сьогодні не відбудеться - СБУ

    • Розсилка
    Обмін ув’язненими між Україною і РФ сьогодні не відбудеться - СБУ

    Кінцевої дати поки що немає - заявили в Службі безпеки

    Офіційно обмін полоненими між Україною і Росією в пʼятницю не відбудеться.

    Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

    «Офіційно обмін полоненими між Україною і Росією в пʼятницю не відбудеться. Кінцевої дати поки що немає», - сказали у пресцентрі СБУ.

    Водночас речниця СБУ Олена Гітлянська закликала не поширювати неперевірену інформацію щодо дати обміну. «Ще раз закликаю не розповсюджувати неперевірену інформацію щодо дати обміну. Як я і писала зранку, переговорний процес триває, коли буде визначений час - обов'язково повідомимо суспільству», - зазначила вона у дописі на своїй сторінці у Facebook.

    Уночі 30 серпня співробітниця Верховної Ради Анна Ісламова повідомила, що між Україною та Росією відбувся обмін полонених і політв’язні Олег Сенцов, Микола Карпюк, Володимир Балух, Павло Гриб та військовополонені моряки повертаються в Україну. Її публікацію у Facebook поширив новообраний генеральний прокурор України Руслан Рябошапка. Водночас жодного офіційного підтвердження про завершення обміну від української та російської влади, адвокатів та родичів ув’язнених досі не було.

    В Офісі президента та СБУ вже назвали фейком інформацію про завершення обміну й заявили, що процес триває.

    Крім того, захисник Микола Полозов пояснив, чому адвокати не коментують обмін ув’язненими.

    У свою чергу адвокат кількох ув'язнених в Україні росіян Валентин Рибін зазначив, що літаки з українськими військовополоненими та політв'язнями, яких готують до обміну, ще не вилетіли з Росії, як і літак з росіянами, ув'язненими в Україні.

    Також за однією із версій, Росія затягує обмін ув'язненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну.

     Читайте також: Чи обміняють Вишинського на Сенцова?



    Джерело: Укрінформ

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