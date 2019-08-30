Обмін ув’язненими між Україною і РФ сьогодні не відбудеться - СБУ
Кінцевої дати поки що немає - заявили в Службі безпеки
Офіційно обмін полоненими між Україною і Росією в пʼятницю не відбудеться.
Про це повідомили у пресцентрі СБУ.
«Офіційно обмін полоненими між Україною і Росією в пʼятницю не відбудеться. Кінцевої дати поки що немає», - сказали у пресцентрі СБУ.
Водночас речниця СБУ Олена Гітлянська закликала не поширювати неперевірену інформацію щодо дати обміну. «Ще раз закликаю не розповсюджувати неперевірену інформацію щодо дати обміну. Як я і писала зранку, переговорний процес триває, коли буде визначений час - обов'язково повідомимо суспільству», - зазначила вона у дописі на своїй сторінці у Facebook.
Уночі 30 серпня співробітниця Верховної Ради Анна Ісламова повідомила, що між Україною та Росією відбувся обмін полонених і політв’язні Олег Сенцов, Микола Карпюк, Володимир Балух, Павло Гриб та військовополонені моряки повертаються в Україну. Її публікацію у Facebook поширив новообраний генеральний прокурор України Руслан Рябошапка. Водночас жодного офіційного підтвердження про завершення обміну від української та російської влади, адвокатів та родичів ув’язнених досі не було.
В Офісі президента та СБУ вже назвали фейком інформацію про завершення обміну й заявили, що процес триває.
Крім того, захисник Микола Полозов пояснив, чому адвокати не коментують обмін ув’язненими.
У свою чергу адвокат кількох ув'язнених в Україні росіян Валентин Рибін зазначив, що літаки з українськими військовополоненими та політв'язнями, яких готують до обміну, ще не вилетіли з Росії, як і літак з росіянами, ув'язненими в Україні.
Також за однією із версій, Росія затягує обмін ув'язненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну.
Джерело: Укрінформ