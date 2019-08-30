Обмін ув’язненими між Україною і РФ сьогодні не відбудеться - СБУ

Уночі 30 серпня співробітниця Верховної Ради Анна Ісламова повідомила, що між Україною та Росією відбувся обмін полонених і політв’язні Олег Сенцов, Микола Карпюк, Володимир Балух, Павло Гриб та військовополонені моряки повертаються в Україну. Її публікацію у Facebook поширив новообраний генеральний прокурор України Руслан Рябошапка. Водночас жодного офіційного підтвердження про завершення обміну від української та російської влади, адвокатів та родичів ув’язнених досі не було.

В Офісі президента та СБУ вже назвали фейком інформацію про завершення обміну й заявили, що процес триває.

Крім того, захисник Микола Полозов пояснив, чому адвокати не коментують обмін ув’язненими.

У свою чергу адвокат кількох ув'язнених в Україні росіян Валентин Рибін зазначив, що літаки з українськими військовополоненими та політв'язнями, яких готують до обміну, ще не вилетіли з Росії, як і літак з росіянами, ув'язненими в Україні.

Також за однією із версій, Росія затягує обмін ув'язненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну.







