Клімкін розповів, як Москва тисне на Україну через візит Зеленського до Брюсселю



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Клімкін висловив співчуття родинам загиблих 4 та 5 червня на Донбасі трьох українських воїнів

Посилення обстрілів позицій Збройних сил України на Донбасі є тиском на Україну під час візиту до Брюсселя Президента Володимира Зеленського.

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Москва користується кожною можливістю, аби тиснути на Україну і розхитувати ситуацію. Маніпуляції з енергоносіями, роздача паспортів, а тепер до Брюссельського візиту - чергові обстріли наших позицій», - зазначив Клімкін.

Він висловив співчуття родинам загиблих 4 та 5 червня на Донбасі трьох українських воїнів.

Як повідомлялось, за минулу добу, 4 червня, бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню в зоні ООС. Загинуло два військовослужбовці Об'єднаних сил, ще троє отримали поранення. Від початку сьогоднішньої доби сталися чотири обстріли, загинув один військовослужбовець.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам трьох загиблих військовослужбовців і звернувся до керівництва РФ і командування її окупаційних сил на Донбасі, зазначивши, що «загострення конфлікту – не найкращий фон для відновлення переговорів у Мінську».

Нагадаємо, що Зеленський у вівторок, 4 червня, прибув до Брюсселя з дводенним візитом. Це перший закордонний візит Зеленського після обрання його главою держави.