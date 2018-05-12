Російські ЗМІ: Теракти під час чемпіонату світу з футболу влаштовуватимуть діти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чемпіонаті світу-2018 з футболу. Фото: Getty Images

Чемпіонат світу з футболу на Росії триватиме з 14 червня до 15 липня

На Росії злякалися армії смертників, що складаються з дітей, яку нібито готують на британських островах.

Так, видання «Комсомольская правда» стверджує, що «їх можуть відправити в Росію, щоб влаштувати теракти на чемпіонаті світу з футболу». Як показовий приклад показується кадр з ролика, на якому нібито дворічного хлопчика вчать стріляти.

«На ньому форма бойовиків ІГІЛ. Як його ім'я? Малюк знизує плечима. Закадровий чоловічий голос приходить на допомогу: малолітнього снайпера звуть «молодший джихадист», йому - увага! - два роки», - стверджують росіяни.

Нагадаємо, що Чемпіонат світу з футболу на Росії триватиме з 14 червня до 15 липня 2018 року.

Джерело: Обозреватель