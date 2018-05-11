Українці, які поїдуть на ЧС-2018 до Росії, отримають від МЗС і прикордонників спецрекомендації

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Слободян підкреслив, що існують ризики провокацій з боку спецслужб РФ проти українців, в тому числі, спроби вербування наших громадян

Державна прикордонна служба не рекомендує громадян України їхати на чемпіонату світу з футболу до Російської Федерації через можливі провокації з боку російських спецслужб. Однак для тих громадян, які, все-таки, вирішать поїхати до РФ, то Держприкордонслужба разом з Міністерством закордонних справ та іншими відомствами відпрацюють рекомендації для наших громадян щодо поводження в тій чи іншій ситуації. Про це розповів речник ДПСУ Олег Слободян.

«Ми не рекомендуємо громадянам України відвідувати Росію в цей період (на час проведення чемпіонату світу з футболу — ред.), — наголосив речник Держприкордонслужби.

Слободян підкреслив, що існують ризики провокацій з боку спецслужб РФ проти українців, в тому числі, спроби вербування наших громадян.

«Ми це спостерігаємо і зараз за спробами вербувати громадян України російськими спецслужбами. Така робота постійно проводиться у пунктах пропуску. І логічно припустити, що вона буде проводитися тими, хто зважиться поїхати на чемпіонат світу футболу до Російської Федерації. Тому такі ризики дійсно існують. Не факт, що хтось не буде заарештований, не буде затриманий і в майбутньому не буде використаний як заручник для якихось політичних цілей Російської Федерації», — зазначив він.

Відповідаючи на уточнення про те, чи планують прикордонники надавати тим українцям, які, все ж таки, їхатимуть на чемпіонат з світу з футболу до Росії, якісь рекомендації, пам’ятки як себе поводити на території РФ, Слободян сказав: «Я думаю, що ми такі рекомендації відпрацюємо спільно з Міністерством закордонних справ, а також з іншими зацікавленими відомствами... Принаймні те, що може бути корисним при виникненні якихось нестандартних ситуацій».