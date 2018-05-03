КНДР почала демонтувати обладнання на ядерному полігоні - розвідка

Зазначається, що з тунелів на полігоні видаляють кабелі, а персонал та обладнання було помічено біля входу до тунеля

У Північній Кореї готуються до демонтування ядерного полігону Пунгері. Про це повідомляє телеканал CBS News, посилаючись на дані американської розвідки. Зазначається, що військові КНДР почали демонтувати кабелі з тунелів на полігоні. «Кабелі з третього тунелю було видалено, а персонал та обладнання було помічено біля входу до



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Зазначається, що з тунелів на полігоні видаляють кабелі, а персонал та обладнання було помічено біля входу до тунеля

У Північній Кореї готуються до демонтування ядерного полігону Пунгері. Про це повідомляє телеканал CBS News, посилаючись на дані американської розвідки.

Зазначається, що військові КНДР почали демонтувати кабелі з тунелів на полігоні.

«Кабелі з третього тунелю було видалено, а персонал та обладнання було помічено біля входу до туннеля», – йдеться в повідомленні.

У виданні зазначають, що ці кроки можуть свідчити про намір КНДР виконати угоду, яку було досягнуто на міжкорейському саміті минулого тижня.

Нагадаємо, 27 квітня у лідерів двох Корей відбулася історична зустріч у прикордонному селі Пханмунджом (на території Південної Кореї). Під час переговорів лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про намір закрити ядерний полігон у Пхунгері.

«КНДР здійснить закриття ядерного об'єкта в травні. З метою забезпечення прозорості для міжнародного співтовариства ми маємо намір запросити експертів і журналістів до КНДР», - заявив Кім Чен Ин.

Після переговорів лідери двох країн анонсували підписання наприкінці 2018 року мирного договору, який покладе край війні між двома країнами. Зокрема, глави держав підписали Декларацію Пханмунджома за мир, процвітання і об'єднання на Корейському півострові.

Нагадаємо, 28 квітня президент США Дональд Трамп під час переговорів із президентом Південної Кореї обговорив місце і час зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Нещодавно Трамп припустив, що підходящим місцем для зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином міг би стати «Дім миру» в селі Пханмунджом на кордоні Північної і Південної Кореї.

За інформацією ЗМІ, Кім Чен Ин погодився зустрітися з Трампом на кордоні двох Корей.

Раніше Трамп заявляв, що зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином може відбутись за 3-4 тижні.