Російський патріарх Кирило поїде до Північної Кореї



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У 2006 році патріарх Кирило уже відвідував Пхеньян

Патріарх Московський і всієї Русі Кирило планує відвідати Північну Корею.

Про це повідомив його прес-секретар, священик Олександр Волков.

«У планах патріарха відвідини Північної Кореї, але про конкретні дати поки говорити передчасно», - сказав священик.

Так він прокоментував слова патріаршого екзарха в Південно-Східній Азії митрополита Сергія, який в минулу неділю заявив журналістам в Бангкоку, що патріарх Кирило може найближчим часом відвідати КНДР на запрошення північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

У 2006 році патріарх Кирило уже відвідував Пхеньян, де освятив побудований там православний храм Живоначальної Трійці.

Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що не шукав можливості для прямого діалогу з митрополитом Московського патріархату Онуфрієм чи з патріархом Російської православної церкви Кирилом, бо вважає подібні переговори нереальними.

Джерело: Интерфакс