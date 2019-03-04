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    Російський патріарх Кирило поїде до Північної Кореї

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    Російський патріарх Кирило поїде до Північної Кореї

    У 2006 році патріарх Кирило уже відвідував Пхеньян

    Патріарх Московський і всієї Русі Кирило планує відвідати Північну Корею.

    Про це повідомив його прес-секретар, священик Олександр Волков.

    «У планах патріарха відвідини Північної Кореї, але про конкретні дати поки говорити передчасно», - сказав священик.

    Так він прокоментував слова патріаршого екзарха в Південно-Східній Азії митрополита Сергія, який в минулу неділю заявив журналістам в Бангкоку, що патріарх Кирило може найближчим часом відвідати КНДР на запрошення північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

    У 2006 році патріарх Кирило уже відвідував Пхеньян, де освятив побудований там православний храм Живоначальної Трійці.

    Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що не шукав можливості для прямого діалогу з митрополитом Московського патріархату Онуфрієм чи з патріархом Російської православної церкви Кирилом, бо вважає подібні переговори нереальними.

    Джерело: Интерфакс

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