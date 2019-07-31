КНР посилить тиск на Тайвань за допомогою туризму



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В 2018 році майже 2,7 млн. китайських туристів відвідали Тайвань

Міністерство туризму і культури КНР припинить видавати індивідуальні дозволи на подорожі до Тайваню в 47 містах країни із 1 серпня 2019 року. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Громадянам КНР необхідні спеціальні дозволи для подорожі на цей острів, який Пекін вважає своєю двадцять третьою провінцією. Після скасування індивідуальних дозволів громадяни КНР зможуть подорожувати до Тайваню лише групами. Відповідне рішення китайське міністерство пояснило станом відносини із невизнаною Республікою Китай. В останній час КНР наростила кількість військових навчань навколо острова Тайвань.

Минулого року 2,69 млн. китайців відвідали Тайвань в якості туристів, що на 35% менше чим піковий показник 2015 року. За перше півріччя 2019 року 1,67 млн. китайців відвідати бунтівну провінцію або на 28% більше чим за відповідний період 2018 року.

До слова, у Пентагоні вважають, що Пекін, не зважаючи на тривалу модернізацію збройних сил, не має достатнього потенціалу для захоплення Тайваня.

Попри войовничу риторику з боку Пекіну, американські військові не зафіксували значних змін серед засобів, які необхідні для проведення морського десанту, таких як амфібійні десанті судна і десантні катери. У військово-морському будівництві КНР, перш за все, націлена на створення океанічного флоту на основі авіаносців і ракетних кораблів типу есмінець.