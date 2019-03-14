Гройсман відмовився від ідеї Коболєва щодо переходу до ринкових цін на газ



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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

Прем'єр-міністр відмовився від пропозиції Нафтогазу скасувати спецобов'язки з продажу газу населенню і теплокомуненерго

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман не схвалив пропозицію Нафтогазу України про скасування спеціальних обов'язків (ПСО) з продажу газу населенню і теплокомуненерго, покладених на Нафтогаз. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Уряд обмежив ціну на газ. Вона не може бути вище 8,55 (грн за 1 куб. м, - ред.). Якщо Нафтогаз зможе продавати газ дешевше, я повністю це підтримаю... Що стосується пропозиції Нафтогазу (про скасування ПСО, - ред.), думаю, що там може бути пастка. Вони нам пропонують скасувати обмеження в 8,55 грн. Якщо ми скасуємо це обмеження, то завтра Нафтогаз може продавати газ вже не за цією ціною, а за ціною в 10 грн або 11 грн, наприклад. Тому верхня межа - 8,55 грн, а все, що нижче цього, я вітаю», - сказав він.

Глава правління Нафтогазу України Андрій Коболєв заявив про можливе зниження в квітні 2019 року ціни імпортованого газу нижче встановленого для населення рівня, затвердженого постановою Кабміну ПСО. За його розрахунками, з урахуванням ПДВ і витрат на транспортування і поставку ціна газу очікується на рівні приблизно 8380 грн/тис. куб. м, тоді як населення, згідно з постановою, платить по 8550 грн/тис. куб. м. У зв'язку з цим Коболєв знову запропонував Кабінету міністрів скасувати режим спецобов'язків і відкрити ринок побутових споживачів для конкуренції між постачальниками.

Наступне підвищення ціни газу для населення має відбутися з 1 травня 2019 року. З 1 січня 2020 року Нафтогаз повинен продавати газ для побутових споживачів і виробників теплової енергії за ринковими цінами. Це, зокрема, передбачено меморандумом з Міжнародним валютним фондом

Джерело: nv.ua