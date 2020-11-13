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    Економіка та фінанси

    Судові виконавці отримають доступ до бази Держгеокадастру

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    Глава Держгеокадастру&nbsp;<span>повідомив про відкриття постійного доступу до відомостей Державного земельного кадастру</span> - Судові виконавці отримають доступ до бази Держгеокадастру
    Глава Держгеокадастру повідомив про відкриття постійного доступу до відомостей Державного земельного кадастру

    Донедавна безпосереднього доступу до бази даних кадастру виконавці та арбітражні керуючі не мали

    Держгеокадастр надасть доступ до своєї бази і виконавцям, і арбітражним керуючим, щоб вони мали можливість оперативно отримати інформацію про майно боржника.  

    Про це заявив голова Держгеокадастру Роман Лещенко, повідомляється на сайті відомства.

    «Відсоток фактичного виконання судових рішень в Україні становить менш ніж 3%. Хоча цей показник за останні роки дещо зріс, але це все ще, без перебільшення, страшна цифра. У забезпеченні виконання судового рішення важлива роль відводиться виконавцям – і державним, і приватним, а також арбітражним керуючим. Представники цих дуже важливих юридичних професій можуть ефективно діяти лише тоді, коли вони мають можливість оперативно отримати інформацію про майно боржника», – сказав Лещенко.

    Він наголосив, що донедавна безпосереднього доступу до бази даних кадастру виконавці та арбітражні керуючі не мали, закон не виконувався.

    Більш того, у Держгеокадастрі існувала практика, за якою навіть адресні запити арбітражних керуючих про надання інформації з Державного земельного кадастру не задовольнялися, на них надавалися відписки.

    «Ми це змінили. Виконавці та арбітражні керуючі можуть отримати не лише інформацію з Державного земельного кадастру за окремими запитами, а й постійний доступ до відомостей Державного земельного кадастру», –  наголосив Лещенко.

    За його словами, для отримання доступу до відомостей Державного земельного кадастру виконавцям та арбітражним керуючим необхідно звернутися до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру із заявою про надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру.

    До слова, раніше президент підписав указ про передачу державних сільгоспземель до комунальної власності.

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    Теги: борг суд земля закон Україна майно Держгеокадастр
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