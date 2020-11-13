Судові виконавці отримають доступ до бази Держгеокадастру

Донедавна безпосереднього доступу до бази даних кадастру виконавці та арбітражні керуючі не мали

Держгеокадастр надасть доступ до своєї бази і виконавцям, і арбітражним керуючим, щоб вони мали можливість оперативно отримати інформацію про майно боржника.

Про це заявив голова Держгеокадастру Роман Лещенко, повідомляється на сайті відомства.

«Відсоток фактичного виконання судових рішень в Україні становить менш ніж 3%. Хоча цей показник за останні роки дещо зріс, але це все ще, без перебільшення, страшна цифра. У забезпеченні виконання судового рішення важлива роль відводиться виконавцям – і державним, і приватним, а також арбітражним керуючим. Представники цих дуже важливих юридичних професій можуть ефективно діяти лише тоді, коли вони мають можливість оперативно отримати інформацію про майно боржника», – сказав Лещенко.

Він наголосив, що донедавна безпосереднього доступу до бази даних кадастру виконавці та арбітражні керуючі не мали, закон не виконувався.

Більш того, у Держгеокадастрі існувала практика, за якою навіть адресні запити арбітражних керуючих про надання інформації з Державного земельного кадастру не задовольнялися, на них надавалися відписки.

«Ми це змінили. Виконавці та арбітражні керуючі можуть отримати не лише інформацію з Державного земельного кадастру за окремими запитами, а й постійний доступ до відомостей Державного земельного кадастру», – наголосив Лещенко.

За його словами, для отримання доступу до відомостей Державного земельного кадастру виконавцям та арбітражним керуючим необхідно звернутися до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру із заявою про надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру.

До слова, раніше президент підписав указ про передачу державних сільгоспземель до комунальної власності.