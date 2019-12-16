Колишні бранці Кремля спалили у Латвії російські прапори (відео)



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Олег Сенцов показав, як колишній політв’язні в Юрмалі «порушують режим, спілкуються та спалюють ворожі прапори»

Спершу прапорці не хотіли горіти, на що один з українців зауважив: «Це таке гі*но, що й горіти не хоче»

Колишні російські бранці Олег Сенцов, Євген Панов, Микола Карпюк, Олександр Кольченко, Едем Бекіров, Олексій Сизонович і Володимир Балух під час реабілітації у Юрмалі вирішили спалити російські прапори.

Відповідне відео опублікував у Facebook Олег Сенцов з підписом «порушуємо режим, спілкуємось та спалюємо ворожі прапори».

На кадрах видно, що спалили колишні політв’язні ті російські прапори, якими маркують товари з Росії.

Спершу прапорці не хотіли горіти, на що один з українців зауважив: «Це таке гі*но, що й горіти не хоче».

Все ж колишнім політв’язням вдалося спалити стяги РФ, цю подію вони зустріли вигуками «Слава Україні».

Раніше повідомлялося, що 10 грудня на запрошення міністерства закордонних справ Латвії для проходження курсу реабілітації в Національному реабілітаційному центрі «Вайвара» (м. Юрмала) прибула група колишніх політв'язнів Кремля і члени їх сімей: Володимир Балух, Едем Бекіров, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Олександр Кольченко, Артур Панов, Панов Євген, Олексій Сизонович та Роман Сущенко. Курс реабілітації українців триватиме до 21 грудня.

Олег Сенцов приєднався до групи 15 грудня.

Раніше звільнений бранець Кремля, режисер Олег Сенцов сказав, що ненавидить президента Росії Володимира Путіна, але при цьому вдячний йому за те, що Україна не стала такою, як Білорусь.