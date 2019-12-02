Як окупанти в Криму фабрикували справу проти Володимира Балуха

Ті, хто відкрито виявляє лояльність до України, для окупаційної влади Криму були небезпечніші від терористів

Вчора годин п'ять балакав з Балух Володимир , якого росіяни кинули до в'язниці через те, що в нього на будинку в Криму висів український прапор. Його обміняли в результаті останнього обміну між Україною і Росією.

Я дуже непогано знаю, що відбувається в Криму, тому мене важко здивувати. Але все одно про це треба нагадувати. Отож, кілька красномовних епізодів.

Коли Володимира за висмоктаним з пальця дрібним (на перших порах) звинуваченням шукали менти, то вони на кілька місяців підселили до однієї з хат двох нишпорок у цивільному. Чоловіки нічого не робили , але при цьому вистежували дрібного (на той час) порушника закону. Якщо врахувати нальоти зненацька поліцаїв на трьох машинах, то можна лише уявити, які кошти витрачаються на пошук псевдотерористів.

Але ті, хто відкрито виявляє лояльність до України, мабуть, для окупаційної влади небезпечніші від терористів. Тому Балух був приречений. Коли в будинку його дружини проводили обшук, то його витіснили в дальню кімнату. За правилами, обшукують у присутності господарів і понятих. Тим часом, Балух у тій дальній кімнаті, де його стеріг поліцай, визирнув у вікно і встиг помітити, що з драбини, яка веде на горище, спускаються ноги у поліцейських штанях. Себто хтось, всупереч закону, без супроводу господарів лазив на горище. Пізніше там виявили кілька десятків набоїв і два кг тротилу.

Балух вважає,що поліцай лазив туди перевірити якусь мітку, щоб переконатися, що господарі не були там цими днями і не вилучили підкинуті речові докази. А підкинули їх, на думку Балуха, напередодні. Він тоді був у матері , а дружина їздила у райцентр лікувати зуби. Тобто той будинок стояв порожній. Балух побачив молодого чоловіка, який крутився поруч. Він того чоловіка зустрів потім у райвідділку , куди його привезли після обшуку. І зрозумів, що він за ним стежив,щоб Балух зненацька не прийшво до того будинку, куди якраз закладали «речові докази».

Побачивши того молодого чоловіка у райвідділку, Балух сказав йому: «Як же ви жити з цим будете?». Той ще не набрав товстошкірості, спершу знітився, а потім простодушно відповів: «Я виконував наказ».

Ми балакали з паном Володимиром 5 годин і ще не добралися до російської в'язниці. Хотів би, щоб з цієї розповіді і розповідей ще кількох політв'язнів склалася книжка. Ніяких ґрантів на це нема. Сподіваюся, що можна буде спробувати випустити на комерційних засадах. Ясна річ, що прибутки з неї навряд чи будуть . Але якщо окупиться, то і то добре.

Джерело: блог Юрія Луканова

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